Französischer Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf: für Liebhaber von Wohlfühlgerichten

Wenn es eine Küche gibt, die Genuss und Wohlfühlfaktor miteinander verbindet, dann ist es die Französische. Gerichte wie dieser französische Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf verbinden einfache Hausmannskost mit Raffinesse und sorgen dafür, dass man satt und zufrieden den Tisch verlässt. Probiere dieses Rezept unbedingt aus.

Französischer Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf

Dieses Jahr kann sich der Frühling nicht so recht entscheiden. T-Shirt-Wetter mit 25 Grad und kühle Tage mit Wind und herbstlichen Temperaturen wechseln sich gerade ab. Während wir gestern noch genüsslich ein Eis in der Sonne geschleckt haben, ist heute der Appetit auf herzhafte Wohlfühlküche zurück. Und dann hat der französische Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf seinen großen Auftritt. Hauptzutaten sind Kartoffeln, Käse und Hackfleisch. Damit unterscheidet sich diese Variante kaum von einem herkömmlichen Auflauf mit Kartoffeln und Hack.

Es sind jedoch die feinen Nuancen, die die französische Variante so besonders machen. Für ein tiefes Aroma sorgen zum Beispiel ein guter Schluck Rotwein, während Thymian zu einem Hauch mediterraner Aromen beiträgt. Semmelbrösel als oberste Schicht bringen zudem eine knusprige Komponente in das Gericht. Also, besorg dir schnell alle Zutaten, lege deine Lieblingsmusik auf und beginne mit der Kochsession.

Wer den französischen Kartoffelauflauf nachkochen möchte, sollte sich etwas mehr Zeit nehmen, denn für die schnelle Feierabendküche ist das Gericht nicht geeignet. Wer das Kochen aber zelebriert, der sollte sich dieses Rezept unbedingt abspeichern.

Zuerst schneidest du nämlich die Kartoffeln in Scheiben und kochst sie vor. Dann dünstest du Zwiebeln und Knoblauch an, brätst das Fleisch an, löschst mit Wein ab und lässt die Soße köcheln. Danach schichtest du den Auflauf noch in eine Form, bestreust alles mit einer Mischung aus zerlassener Butter, geriebenem Käse und Semmelbröseln. Dann muss der Auflauf 40 Minuten im Ofen backen.

In der Zwischenzeit kannst du zum Beispiel einen einfachen Blattsalat mit einem leichten Dressing zubereiten. Der schmeckt ganz wunderbar zu dem eher deftigen Auflauf. Genauso wie ein Glas Rotwein, wenn du noch die passende Getränkebegleitung zum Essen suchst.

Der Auflauf mit Kartoffeln und Hackfleisch ist einer der Klassiker in vielen Länderküchen und es gibt unendlich viele Varianten. Eine Version: dieser Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf, der auch Kindern gut schmeckt. Auch ein Cowboy-Auflauf enthält die beiden Zutaten Kartoffeln und Hack ebenso wie ein Kartoffelpüree-Auflauf.

Französischer Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf Judith 4.23 ( 27 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Auflaufform, etwa 30 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 800 g mehligkochende Kartoffeln

1 TL Salz plus etwas mehr für die Kartoffeln

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl zum Anbraten

600 g Rinderhackfleisch

2 EL Tomatenmark

200 ml Rotwein zum Beispiel Côtes du Rhône, online hier 🛒

1 TL Zucker

Pfeffer frisch gemahlen

2 Zweige frischer Thymian

1 Prise Muskatnuss

1 Lorbeerblatt

1 EL Butter

80 g Comté gerieben

60 g Semmelbrösel Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in ca. 4 mm dünne Scheiben. Koche sie in leicht gesalzenem Wasser für 10 Minuten vor. Gieße sie anschließend ab und stelle sie beiseite.

Ziehe Zwiebeln und Knoblauch ab und hacke beides fein. Erhitze das Öl in der Pfanne und brate Zwiebeln und Knoblauch glasig an.

Gib das Hackfleisch dazu und brate es kräftig an. Rühre das Tomatenmark unter und lass es kurz mitrösten. Lösche alles mit dem Rotwein ab.

Streue Zucker, Salz, Pfeffer, Thymian, Muskatnuss und das Lorbeerblatt hinein. Lass alles bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln, bis die Soße leicht eindickt.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform mit etwas Butter ein und reibe den Käse.

Schichte zuerst die Hälfte der Kartoffelscheiben in die Form, gib dann das Hackfleisch und anschließend die restlichen Kartoffel hinein.

Zerlasse die Butter in einem Topf und vermenge sie mit dem geriebenen Käse und den Semmelbröseln. Verteile die Mischung auf dem Auflauf und backe ihn dann im Ofen ca. 40 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun und knusprig ist.

