Dieser französische Zuckerkuchen ist très bon

Einfach, aber unbeschreiblich lecker. Das beschreibt die französische Küche vermutlich am besten. Ein gutes Beispiel dafür ist dieser französische Zuckerkuchen, in der Landessprache auch Tarte au sucre genannt. Fluffiger Hefeteig mit knackiger Zuckerkruste, was will man mehr? Hier ist das einfache Rezept.

Tarte au sucre: So machst du französischen Zuckerkuchen

Warum schmecken französische Backwaren nur immer so gut? Die Antwort ist geradezu erschreckend simpel: weil sie an nichts sparen. Wenn schon backen, dann richtig, denken sich die Pâtissiers des Landes mit einer der besten Küchen der Welt und sind nicht geizig mit Butter, Zucker und Eiern. Das Ergebnis ist meist vollmundige, fluffige und köstlich süße Kunstwerke, die sich nicht nur schmecken, sondern auch sehen lassen können. Doch auch in Hinblick auf das einfache Backhandwerk hat Frankreich vieles zu bieten. Zum Beispiel Tarte au sucre, französischen Zuckerkuchen.

Französischer Zuckerkuchen stammt aus den nördlichen Regionen Frankreichs, also der Normandie und Bretagne und besteht im Grunde nur aus einem Hefeteig, der mit Zucker bestreut und mit Butter veredelt wird. Die Region ist mit ihrem relativ rauen Klima wie gemacht für Zuckerrübenanbau und Viehhaltung. Kein Wunder, dass Zucker in der dortigen Küche viel verwendet wird. Und natürlich kann man nicht über die Normandie sprechen, ohne die Butter aus Isigny zu erwöhnen, die manche als „die beste Butter der Welt“ bezeichnet. Übrigens spart die französische Küche auch nicht an Superlativen, falls dir das noch nicht aufgefallen ist.

Französischer Zuckerkuchen ist Pflicht zu jeder Feierlichkeit in der Region. Die gute Nachricht: Auch du kannst französische Zuckerkuchen ganz einfach zu Hause nachbacken. Das ist kein riesiger Aufwand und die Belohnung ist so lecker, dass du direkt noch ein zweites Stück greifen wirst. Folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und überzeuge dich selbst! Der Kuchen für die nächste Familienfeier ist gesichert.

