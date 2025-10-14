Heute essen wir süßen French-Toast-Auflauf mit Kürbis zum Frühstück

Ein French-Toast-Auflauf mit Kürbis ist das perfekte Frühstück im Herbst. Weiche Brioche oder Toastbrot vereint sich mit Kürbispüree und einem Pekannuss-Streusel-Topping zu einem absoluten Genuss. Der Auflauf eignet sich für gemütliche Wochenenden, an denen du dir und anderen etwas Besonderes gönnen möchtest. Die cremige Textur, zarten Gewürze und das knusprige Topping laden dazu ein, den Löffel nicht mehr aus der Hand zu legen.

Herbstlicher French-Toast-Auflauf mit Kürbis und Pekannüssen

French Toast ist bei uns in Deutschland unter dem Namen „Arme Ritter“ bekannt. Klassisch werden Toast oder Weißbrotscheiben in einer süßen Mischung aus Milch und Eiern gewälzt und dann in einer Pfanne mit Butter gebraten, bis sie goldbraun und leicht knusprig sind.

Als Auflauf wird das beliebte Gericht zu einer ofengebackenen Variante, die mehrere Personen zugleich erfreut. In Kombination mit Kürbis erhält das Gericht eine saisonale Tiefe, die stark an Erntezeit, Familienfeste und goldene Blätter erinnert.

Zimt, Muskat und Vanilleextrakt bringen eine warme Süße, die das Gefühl von Geborgenheit noch unterstreicht. Das Nuss-Topping schafft einen knusprigen Kontrast zum weichen Inneren des Auflaufs.

Das einfache Brotgericht wird durch die saisonalen Zutaten zu einem besonderen Moment am Morgen. Du kannst den French-Toast-Auflauf mit Kürbis vorbereiten, über Nacht durchziehen lassen und am Morgen frisch aufbacken. So entsteht ein Gefühl von Ruhe, noch bevor der Tag beginnt. Der Duft zieht durch den Raum, jemand ruft nach einer zweiten Portion. Gönne sie dir!

French-Toast-Auflauf mit Kürbis Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Auflauf: 1 Laib Brioche oder Toast ca. 500 g, in Würfel geschnitten

300 g Kürbispüree z. B. Hokkaido oder Butternut

4 Eier

300 ml Milch

100 ml Sahne

80 g brauner Zucker

2 TL Vanilleextrakt

2 TL Zimt

1/2 TL Muskat

1/4 TL Salz Für das Pekannuss-Streusel-Topping: 80 g Mehl

60 g brauner Zucker

1 TL Zimt

60 g kalte Butter gewürfelt

80 g Pekannüsse online z.B. hier 🛒 Zum Servieren (optional): Schlagsahne oder Ahornsirup

1 Prise Zimt Zubereitung Fette eine mittelgroße Auflaufform ein. Würfle das Brot in mundgerechte Stücke und gib sie in die Form. Verrühre Kürbispüree, Eier, Milch, Sahne, braunen Zucker, Vanilleextrakt, Zimt, Muskat und Salz in einer großen Schüssel, bis eine glatte Masse entsteht. Gieße die Kürbismischung gleichmäßig über die Brotstücke. Drücke die Stücke leicht an, damit sie alles aufsaugen. Lasse die Masse 10 Minuten ruhen. Vermenge Mehl, braunen Zucker und Zimt. Gib die kalten Butterwürfel dazu und verknete alles mit den Fingerspitzen, bis krümelige Streusel entstehen. Hacke die Pekannüsse und mische sie unter. Verteile das Streusel-Topping großzügig über dem Brot-Kürbis-Gemisch. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und backe den Auflauf ca. 40–45 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun und knusprig ist. Warte 10 Minuten vor dem Anschneiden, damit der Auflauf sich setzt. Richte ein Stück auf einem Teller an, setze Schlagsahne darauf und bestäube es optional mit Zimt oder träufle Ahornsirup darüber. Notizen Tipp: Bereite den Auflauf am Vorabend vor, stelle ihn abgedeckt in den Kühlschrank und backe ihn morgens frisch – perfekt für ein entspanntes Herbstfrühstück.

