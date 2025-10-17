Herbstliebe auf dem Frühstücksteller: French-Toast-Kürbis-Waffeln

Diese French-Toast-Kürbis-Waffeln vereinen zwei Frühstücks-Lieblinge in einem Rezept. Mit ihrer knusprig-weichen Textur und dem würzigen Kürbisduft versüßen sie dir den Morgen. Genieße sie als besonderen Start in den Tag oder als ein gemütliches Sonntagsfrühstück.

French-Toast-Kürbis-Waffeln: Wohlfühlfrühstück

French Toast hat, wie der Name schon verrät, seinen Ursprung in Frankreich. „Pain perdu“ (wörtlich übersetzt „verlorenes Brot“) kennt man bei uns in Deutschland auch unter dem Namen „Arme Ritter“. Ursprünglich als Resteverwertung entstanden, hat sich French Toast heute zu einem beliebten und variationsreichen Frühstücksklassiker entwickelt.

Mit den French-Toast-Kürbis-Waffeln wandeln wir ihn heute etwas ab und kreieren ein herbstliches Frühstück, das für Wohlfühlmomente am Morgen sorgt.

Die Hauptzutaten für die Waffeln sind Kürbispüree, Mehl, Zucker, Eier, Backpulver und Milch. Gewürze wie Zimt, Ingwer, Muskat und Vanille sorgen für herbstliche Aromen.

Koche den vorbereiteten Kürbis weich, püriere ihn und lass das Püree abkühlen. Verrühre Eier, Zucker, Milch, Sirup und Vanille, gib Kürbispüree und Butter dazu und mische anschließend die Gewürze und das Mehl unter; den Teig kurz ruhen lassen. Backe aus dem Teig im vorgeheizten Waffeleisen goldbraune Waffeln. Garniere die Waffeln mit Schmand und Ahornsirup und serviere sie nach Wunsch noch mit Nüssen.

Hole dein Waffeleisen aus dem Schrank und lass und beginnen! Guten Appetit!

French-Toast-Kürbis-Waffeln Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für das Kürbispüree und den Teig: 1 kleiner Hokkaidokürbis ca. 500 g

1 EL Sonnenblumenöl

3 Eier

60 g brauner Zucker

250 ml Milch

80 g Zuckerrübensirup oder Honig

1 TL Vanilleextrakt

70 g Butter geschmolzen

300 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Msp. Zimt

1 Msp. gemahlener Ingwer online z.B. hier 🛒

frisch geriebene Muskatnuss nach Geschmack

1 Prise Salz Für das Topping: 150 g Schmand

2 EL Ahornsirup

1 Handvoll gehackte Walnüsse oder Pekannüsse optional Zubehör Waffeleisen Zubereitung Putze den Kürbis, entferne das Kerngehäuse und schneide das Fruchtfleisch in kleine Stücke. Erhitze das Öl in einem Topf und dünste den Kürbis 4–5 Minuten an. Gieße ca. 150 ml Wasser dazu, koche alles auf und gare den Kürbis weich. Püriere ihn fein und lass das Püree etwa 20 Minuten abkühlen. Verquirle die Eier mit braunem Zucker, Milch, Zuckerrübensirup und Vanilleextrakt. Rühre das abgekühlte Kürbispüree und die geschmolzene Butter unter. Vermische Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer, Muskat und Salz und rühre die trockenen Zutaten zügig in die Kürbismischung. Lass den Teig 10 Minuten ruhen. Heize das Waffeleisen vor und fette es leicht ein. Backe nacheinander goldbraune Waffeln aus dem Teig. Lege sie warm beiseite. Rühre Schmand mit Ahornsirup glatt. Streue auf Wunsch gehackte Nüsse dazu. Serviere die warmen Waffeln mit Schmandcreme, zusätzlichem Ahornsirup und Nüssen. Genieße sie frisch und knusprig. Notizen Wenn du den Teig etwas würziger magst, gib eine Prise Kardamom dazu.

Für extra Lockerheit kannst du einen Schuss Mineralwasser unter den Teig heben.

