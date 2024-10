French Toast mit Erdnussbutter und Banane: versüßt dir den Morgen

Manchmal muss ein besonderes Frühstück her. Eins, das sich wie eine wohlige Umarmung anfühlt und an glückliche Kindertage erinnert. Eins, das dir die Kraft gibt für den anstehenden Tag gibt, so anstrengend er auch werden mag. Der Morgen gehört dir! Und hier hast du die Gelegenheit, dir etwas Gutes zu tun. Am besten geht das mit unserem Rezept für French Toast mit Erdnussbutter und Banane. Diese gelingsichere Köstlichkeit versüßt dir den Morgen garantiert.

French Toast mit Erdnussbutter und Banane: perfekte Kombi

French Toast ist der ultimative Klassiker unter den Frühstücksgerichten, und in Kombination mit Erdnussbutter und Bananen wird er zu einer echten Geschmackssensation! Dieses Rezept ist perfekt für all diejenigen, die den Tag mit einer süßen Leckerei beginnen möchten, und das Beste daran: Es ist in wenigen Minuten fertig.

French Toast mit Erdnussbutter und Banane schmeckt nussig, cremig und süß. Durch das Anbraten in der Pfanne werden die kleinen Köstlichkeiten schön knusprig. Doch zuerst bereitest du die Eiermischung vor. Dafür verquirlst du Eier, Milch, Vanilleextrakt und eine Prise Zimt in einer Schüssel. Der Zimt gibt dem Gericht eine warme Note, die perfekt zu den Bananen passt. Bestreiche zwei Toastscheiben mit Erdnussbutter und belege sie mit Bananenscheiben. Lege die restlichen Toastscheiben darauf, um kleine „Sandwiches“ zu formen.

Diese Sandwiches tauchst du nun in die Eiermischung. Achte darauf, dass beide Seiten gut durchtränkt sind, aber nicht zu sehr, damit das Brot nicht zerfällt. Anschließend brätst du die Toasts in einer heißen Pfanne mit Butter goldbraun und knusprig. Das dauert etwa drei Minuten pro Seite. Die Mischung aus Ei und Butter sorgt dafür, dass der Toast außen knusprig und innen weich wird – genau das, was man sich von einem perfekten French Toast erhofft! Zum Servieren kannst du die Sandwiches diagonal halbieren, mit Ahornsirup übergießen und mit Puderzucker bestäuben.

Probiere doch auch mal unseren leckeren French-Toast-Auflauf! Da nimmt dir der Ofen die meiste Arbeit ab. French-Toast-Waffeln sind ebenfalls eine kreative und knusprige Idee. Und diese gefüllten armen Ritter mit Frischkäse und Marmelade treffen sicher auch deinen Geschmack!