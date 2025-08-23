Das Geheimnis für den perfekten Brunch: French-Toast-Sandwich

Mit diesem Rezept für ein French-Toast-Sandwich machst du deine Küche zum Brunch-Spot schlechthin. Ganz gleich, ob einfach für dich selbst, deine Familie oder Freunde, die Kombination aus süß, salzig, knusprig und cremig sorgt ganz sicher für einen phänomenalen Start in den Tag. Jetzt nachmachen!

So bereitest du das French-Toast-Sandwich zu

Dem Letzt waren meine Eltern in Berlin zu Besuch. Neben kulinarischen Ausflügen fürs Mittag- und Abendessen stand auch der ein oder andere Brunch auf dem Tagesplan. Da die Stadt vor hippen Cafés und fancy Frühstücks-Spots nur so überquillt, war die Wahl nicht einfach. Und gleichzeitig konnte man doch nicht so viel falsch machen. Immerhin gibt es so viele Orte, die einen mit ihren außergewöhnlichen Frühstückskreationen zum Staunen bringen. Von Banana-Pudding-Pancakes, über Avocado-Brot mit Lachs und Wasabi-Mayo bis hinzu Klassikern wie Shakshuka ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.

Beim Frühstück werde ich selbst meistens nicht wirklich kreativ, selbst wenn ich am Wochenende die Zeit hätte. Ich stelle jedoch jedes Mal beim Besuch eines Cafés fest, dass mein Herz genau für solche Frühstücksgerichte schlägt. Inspiriert davon, ist dieses French-Toast-Sandwich entstanden. Es vereint einen Klassiker mit neuen Aromen und eignet sich hervorragend, um damit beim nächsten Brunch zu beeindrucken.

Die goldbraune French-Toast-Scheibe gibt beim Hineinbeißen leicht knusprig nach. Dann kommt dieser geniale Mix aus cremigem Ziegenkäse und der süß-säuerlichen Preiselbeermarmelade. Und genau, wenn du denkst, es könnte nicht besser werden, knuspert der Speck und bringt einen rauchigen, salzigen Kick. Dazu noch samtiges Rührei, das sich perfekt in die weiche Textur einfügt. Rucola sorgt obendrein mit seiner milden Würze und Frische für den perfekten Abschluss. Alles zusammen ist ein einziges Hin und Her zwischen süß, salzig, cremig, knusprig und frisch. Was will man mehr?

Die Zubereitung ist auch recht einfach. Und geht auch flott, ganz gleich, ob du mehrere Pfannen nutzt oder alles nacheinander zubereitest. Für den French Toast verquirlst du ganz normal Milch, Eier und etwas Zimt. Danach lässt du das Brot mit der Mischung vollsaugen und brätst es mit etwas Butter in der Pfanne knusprig an. Im Anschluss brätst du den Bacon knusprig. Und zuletzt bereitest du noch ein bisschen Rührei zu.

Alles fertig? Dann geht’s ans Zusammenbauen. Bestreiche die Unterseite des Sandwich mit Ziegenfrischkäse und Preiselbeermarmelade, schichte Rührei, Bacon und Rucola darauf und schließe das Ganze mit einer weiteren Scheibe French Toast ab. Zusammendrücken, aufschneiden und genießen!

French-Toast-Sandwich Olivia 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 5 Eier

50 ml Milch

1 Prise Zimt

4 Scheiben Weißbrot

2 TL Butter

6 Scheiben Bacon

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Handvoll frischer Rucola

50 g Ziegenfrischkäse

2 EL Preiselbeermarmelade z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Verquirle 2 Eier mit der Milch und einer Prise Zimt.

Tunke die Brotscheiben in die Mischung, bis sie gut durchzogen sind, aber nicht zerfallen.

Erhitze 1 TL Butter in einer Pfanne und brate die eingetauchten Brotscheiben von beiden Seiten goldbraun an. Stell sie warm.

Brate in der gleichen Pfanne den Bacon knusprig und lass ihn auf einem Stück Küchenpapier abtropfen.

Verquirle die restlichen 3 Eier in einer Schüssel mit etwas Salz und Pfeffer.

Erhitze den zweiten TL Butter in der Pfanne und bereite ein cremiges Rührei zu. Achte darauf, dass es nicht zu trocken wird. Wasche und trockne derweil den Rucola.

Bestreiche jeweils eine Scheibe French Toast großzügig mit Ziegenfrischkäse und gib 1 EL Preiselbeermarmelade darauf.

Lege 3 Scheiben Bacon und eine Portion Rührei darauf. Gib eine Handvoll frischen Rucola dazu und lege die zweite French Toast-Scheibe als Deckel darauf.

Drück das Sandwich leicht an, teile es nach Wunsch diagonal und serviere es sofort warm.

