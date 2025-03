Diesen Frühstücks-Trend darfst du nicht verpassen

Heute zeigen dir wir mal wieder ein leckeres Frühstückrezept, das ebenso gut als Snack oder süßes Dessert schmeckt: French-Toast-Würfel. Die kleinen Würfel lassen sich schnell zubereiten und sorgen für Begeisterung bei Groß und Klein. Lass uns loslegen!

French-Toast-Würfel: der Klassiker in neuer Form

Der Name French Toast stammt aus den USA, das Gericht selbst aus Europa. Bei uns kennt man es unter dem Namen „Arme Ritter“, in Frankreich heißt es „Pain Perdu“. Das Prinzip von French Toast ist es, altes Brot in eine Eier-Milch-Mischung zu tauchen und in einer Pfanne goldbraun zu braten.

Mit unserem Rezept für French-Toast-Würfel verleihen wir dem Klassiker eine neue Form. Die Zubereitung der süßen Würfel ist dabei ebenso simpel. Zuerst schneiden wir die Rinde vom Brot ab und schneiden es in Stücke. Dann verquirlen wir Milch mit Ei und einer Prise Salz. Anschließend ziehen wir die Brotwürfel durch diese Mischung und braten sie in einer Pfanne 🛒 mit Butter von allen Seiten an, bis sie goldbraun sind. Zum Schluss brauchst du sie nur noch in Zimtzucker wälzen und genießen.

Wer es noch süßer mag, kann sie zusätzlich noch mit etwas Puderzucker bestäuben. Serviere die French-Toast-Würfel mit frischen Beeren, einem Klecks Sahne oder gehackten Nüssen. Sie sind perfekt gemütlichen Morgen, Brunch-Runden mit Freunden oder einfach als kleine Leckerei für zwischendurch.

French Toasts gelingen auch in der Heißluftfritteuse oder schmecken herrlich als Auflauf zum Frühstück. Wer es morgens eher herzhaft mag, sollte die French Toasts mit frischen Kräutern und Parmesan probieren.

French-Toast-Würfel
2 Scheiben Toast- oder Weißbrot

60 ml Milch

1 Ei Größe L

1 Prise Salz

40 g Butter

80 g Zucker

1 TL Zimt Zubereitung Schneide die Rinde vom Brot ab und schneide es in Würfel.

Verquirle die Milch mit dem Ei und Salz.

Gib den Zucker zusammen mit dem Zimt in eine Schüssel und vermische beides sorgfältig miteinander.

Erhitze die Butter in einer Pfanne.

Ziehe die Brotwürfel durch die Milch-Mischung und brate sie in der Pfanne von allen Seiten an, bis sie goldbraun sind.

Vermische den Zucker mit dem Zimt und wälze die gebratenen Brotwürfel darin.

