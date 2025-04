French Toasts mit Eierlikör versüßen dein Osterfrühstück

Morgens ein Schlückchen? Nun ja, zumindest bei diesen French Toasts mit Eierlikör sagen wir nicht nein. Sie verleihen dem beliebten „Boozy Brunch“, also einem ausgiebigen Frühstück mit Mittagsangebot, das von Cocktails wie Mimosas begleitet wird, eine ganz neue Bedeutung. Hier wandert der Alkohol nicht ins Glas, sondern direkt ins Frühstück. Und wie das schmeckt, davon musst du dich wirklich selbst überzeugen!

Rezept für French Toasts mit Eierlikör: zu Ostern – oder einfach so

Für uns gehören Ostern und Eierlikör einfach zusammen. Und das beginnt schon beim Frühstück: Wir servieren dieses Jahr wieder unsere beliebten French Toasts mit Eierlikör. Dafür tauchen wir dicke Brioche-Brotscheiben in einen Teig aus Eierlikör, Mehl, Eiern, Zucker, Zimt und Vanille und braten sie anschließend in einer Pfanne knusprig. Klingt einfach? Ist es auch!

Der Teig ist schnell angerührt und wird mit Vanille und gemahlenem Zimt verfeinert. Es dürfen ruhig noch einige kleine Klumpen darin zu finden sein – vor allem, wenn du die Zutaten von Hand vermengst. Mit einem elektrischen Handrührgerät geht’s aber genauso gut und klumpfrei. Ganz egal, für welche Methode du dich entscheidest, nach wenigen Minuten ist der Job erledigt.

Nun wenden wir die Brotscheiben im Teig, sodass sie rundherum ausreichend damit bedeckt sind. Im Anschluss werden die Brotscheiben in etwas Butter in einer Pfanne von beiden Seiten knusprig gebraten. Am besten halten wir sie warm, indem wir sie in den leicht vorgeheizten Ofen stellen, bis alle French Toasts mit Eierlikör fertig gebacken sind.

Und was gibt’s dazu? Das kannst du dir selbst aussuchen. Worauf hast du denn Lust? Vielleicht Schokocreme oder Marmelade? Die French Toasts schmecken aber auch mit klein geschnittenem Obst oder einem Klecks Sahne. Ebenso lecker: Verrühre etwas Joghurt mit Ahornsirup und gib einen Löffel davon auf jedes French Toast.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Als Nächstes landen bei uns gefüllte Arme Ritter mit Apfelkompott und French-Toast-Stangen mit süßer Cornflakes-Kruste auf dem Teller. Wir bereiten uns French Toasts auch gerne in der Heißluftfritteuse zu. Probier’s doch auch mal aus!

French Toasts mit Eierlikör Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

150 ml Eierlikör gekauft oder selbst gemacht

30 g Mehl

1 EL Zucker

1 TL Zimt gemahlen

1 TL Vanilleextrakt online z. B. hier 🛒

Butter zum Braten

8 Scheiben Brioche

Toppings nach Wahl, z. B. Ahornsirup, Marmelade, Schlagsahne, Eis, Nüsse, Obst Zubereitung Verrühre die Eier mit dem Eierlikör, dem Mehl, dem Zucker, dem Zimt und der Vanille zu einem Teig.

Zerlasse Butter in einer großen Pfanne.

Wende die Brotscheiben im Teig, sodass sie rundherum damit bedeckt sind. Brate sie dann in der Pfanne von beiden Seiten knusprig.

Toppe die French Toasts mit Zutaten deiner Wahl und serviere sie noch warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.