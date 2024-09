So backst du die besten Frischkäse-Brownies

Ich habe es schon mehrfach gesagt und werde dem nicht müde: Brownies sind das perfekte Backwerk! Sie haben eine geniale Konsistenz, erfüllen alle Schokoladen-Bedürfnisse und gelingen noch dazu selbst denjenigen, die sich noch nicht so gut mit backen auskennen. Noch dazu können sie schier endlos abgewandelt werden. Heute backen wir beispielsweise Frischkäse-Brownies.

Rezept für Frischkäse-Brownies

Frischkäse ist eine wunderbare Backzugabe. Was der reichhaltige Käse mit der leicht salzigen Note Kuchen für einen tollen Geschmack geben kann, habe ich das erste Mal realisiert, als ich Philadelphia-Torte probierte. Diese wurde durch Frischkäse extra cremig und auf die Prise Salz im Teig konnte man auch verzichten. Später startete dann der New York Cheesecake hierzulande richtig durch und Frischkäse war buchstäblich in aller Munde. Den Käse mit einem intensiv schokoladigen Teig zu Frischkäse-Brownies zu kombinieren, lag daher nur nahe.

Frischkäse-Brownies sind eine köstliche Mischung als Schokoladenteig und cremigem Frischkäse. Die leicht salzige Note bringt die Süße der Schokolade noch um einiges besser heraus und intensiviert den vollmundigen Geschmack. Noch dazu sehen die kleinen Kuchenstücke durch die Marmorierung aus Dunklem und Hellem einfach hübsch aus. So eignen sie sich nicht nur als leckeres Dessert, sondern werten auch jedes Kuchenbuffet optisch auf.

Wir setzen sogar noch einen drauf und garnieren unsere Frischkäse-Brownies mit einer Haube aus Schokolade. Diese härtet aus und wird dadurch so richtig knackig. Jeder Biss ist somit nicht nur geschmacklich ein Genuss, sondern das Essen macht auch noch Spaß!

