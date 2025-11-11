Fingerfood-Idee für deine nächste Party: Frischkäse-Cranberry-Cracker

Einfache und raffinierte Party-Snacks gesucht! Wenn du und deine Gäste auf die Kombi aus herzhaft und süß stehen, sind diese Frischkäse-Cranberry-Cracker genau euer Ding. Ob Thanksgiving-Büfett, Herbst-Brunch oder als elegantes Fingerfood für den Filmabend, sie sind schnell gemacht und schmecken richtig köstlich!

Frischkäse-Cranberry-Cracker: Thanksgiving ganz ohne Stress

Du hast Lust, alle deine Lieblingsmenschen für Thanks- bzw. Friendsgiving zu dir nach Hause einzuladen, aber keine Lust, dafür stundenlang ein aufwendiges Menü zu kochen? Dann habe ich hier die Lösung für dich: Fingerfood, das von klassischen Thanksgiving-Speisen inspiriert sind. Heute zeige ich dir, wie du aus Crackern, Frischkäse und Cranberry-Marmelade ganz fix Appetithäppchen zauberst. Rekrutiere am besten noch einen fleißigen Küchenhelfer und es geht gleich doppelt so schnell. In Nullkommanix habt ihr mehrere Tabletts voller Frischkäse-Cranberry-Cracker vorbereitet.

Bei der Basis für die Appetizer bist du vollkommen frei. Ganz gleich, ob Brotchips, Knäckebrotstückchen oder gesalzene Cracker, Hauptsache sie haben eine mundgerechte Größe und können auf einen Happs wegschnabuliert werden. Beim Frischkäse setze ich auf Ziegenfrischkäse für eine etwas würzigere Variante. Und beim Cranberry-Topping kannst du auch frei entscheiden und einfach schauen, was du im Supermarkt findest. Cranberry-Marmelade, -chutney, -soße oder einfach klein gehackte, getrocknete Cranberrys. Schmecken tut’s mit allem gut! Abschließend werden die Frischkäse-Cranberry-Cracker dann mit etwas frischer Petersilie garniert.

Wenn du mit den Frischkäse-Cranberry-Crackern fertig bist, mach doch gleich weiter. Auf meinem Thanksgiving-Büfett dürfen außerdem geröstete Pekannüsse mit Ahornsirup und Chili nicht fehlen. Kleine Truthahnfrikadellen machen sich auch sensationell. Und für alle, die nicht auf Pumpkin Pie verzichten wollen, werden Mini-Kürbis-Tartes serviert. Was für ein Fest!

Wir bei Leckerschmecker bereiten uns kulinarisch schon mal mit folgenden Rezepten auf Thanks- bzw. Friendsgiving vor. Wir servieren unter anderem Fleischbällchen mit Kräuter und Cranberrys, Pumpkin Pie mit Pekannüssen und diese Fingerfood-Cups mit vier verschiedenen Füllungen. Viel Spaß beim Nachmachen!

Das Büffet steht und du bist noch auf der Suche nach Deko-Ideen für die Festtafel? Schau bei Geniale Tricks vorbei für Esstisch-Deko-Ideen.

Frischkäse-Cranberry-Cracker Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Ziegenfrischkäse

24 Cracker

6 EL Cranberry-Marmelade oder Cranberry-Soße online verfügbar, z.B. dieses Cranberry-Gelee 🛒

2 EL Petersilie frisch gehackt Zubereitung Verteile den Ziegenfrischkäse gleichmäßig auf die 24 Cracker. Gib jeweils einen kleinen Klecks Cranberry-Chutney auf jeden Cracker. Bestreue alle Cracker mit der frisch gehackten Petersilie. Serviere die Appetizer direkt und kühl, damit die Cracker schön knusprig bleiben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.