Würziges Frischkäse-Porridge für einen köstlichen Tagesstart

Porridge ist eines meiner absoluten Lieblingsrezepte. Es ist schnell und einfach zubereitet, braucht nie viele komplizierte Zutaten, hält lange satt und ist in den meisten Fällen ein gesunder Start in den Tag. Allerdings gab es den Haferbrei bei mir bisher immer nur in süßer oder fruchtiger Form. Dieses würzige Frischkäse-Porridge beweist, dass es auch deftig richtig gut schmeckt und ein perfekter Beginn in den Morgen ist.

Frischkäse-Porridge: Schnell zubereitet und einfach köstlich

Bisher habe ich Porridge stets mit Zimt, Knuspermüsli, frischem Obst sowie Beeren und vielleicht etwas Ahornsirup zubereitet, je nachdem, welche Toppings gerade im Schrank waren. Aber natürlich kannst du es auch herzhaft zubereiten – und wirst ein ebenso köstliches Ergebnis bekommen.

Dieses Frischkäse-Porridge ist wunderbar cremig und bekommt durch die Zugabe von Milch eine vollmundige Basis. Das grüne Pesto macht es schön würzig, der Rucola sorgt für eine pikante Frische und die Pinienkerne sind für etwas Biss perfekt. Abgerundet wird das Porridge von einer luftigen Portion Frischkäse, die dieses Haferflockenrezept zu einem köstlichen Start in den Tag macht.

Natürlich eignet sich unser Frischkäse-Porridge nicht nur als Frühstück, es ist auch ein hervorragendes schnelles Mittag- oder Abendessen.

Neben der schnellen Zubereitung bietet das Frischkäse-Porridge auch alle anderen Vorteile des Grundgerichts: Du kannst es immer wieder erweitern und mit anderen Zutaten anpassen. Besonders würzig wird es zum Beispiel, wenn du statt normalem Frischkäse Ziegenfrischkäse verwendest. Hauptsache du lässt es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker haben wir bereits weitere Ideen für deinen köstlichen Start in den Tag gesammelt. Wie wäre es mit noch mehr Gemüse? Dann ist dieses herzhafte Porridge mit Tomaten, Pilzen und Spinat perfekt für dich. Aber auch ein Porridge mit Sprossen und pochiertem Ei ist zum Verlieben. Und falls du doch eher etwas Fruchtig-Süßes suchst, dann ist ein warmes Bananen-Porridge eine perfekte Wahl für dich.

Frischkäse-Porridge Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Haferflocken

400 ml Milch

100 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g Rucola

3-4 EL grünes Pesto nach Geschmack

80 g Frischkäse

2 EL Pinienkerne

2 EL Zitronensaft Zubereitung Gib die Haferflocken mit Milch und Gemüsebrühe in einen Topf und bringe sie unter gelegentlichem Rühren zum Kochen. Reduziere die Hitze und lass das Porridge 7–10 Minuten köcheln, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Würze es anschließend mit Salz und Pfeffer.

Wasche, während das Porridge köchelt, den Rucola und schleuder ihn trocken.

Hebe eine Handvoll Rucola unter das Porridge im Topf, bis er etwas zusammenfällt. Mische je nach Geschmack ein paar Löffel Pesto hinein.

Verteile das Porridge auf 2 Schüsseln 🛒 . Gib den Frischkäse in die Mitte jeder Schüssel, streue Pinienkerne darüber und verteile den restlichen Rucola gleichmäßig auf dem Porridge. Beträufle alles mit etwas Zitronensaft.

