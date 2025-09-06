Frittata aus dem Airfryer: schnelle Mahlzeit auf Knopfdruck

Du hast Hunger, aber keine oder nur ganz wenig Zeit, zu kochen? Manchmal gibt es so Tage. Zeit für einfache Rezepte, Rezepte, die sich quasi selbst kochen. Rezepte wie diese Frittata aus dem Airfryer. Dafür brauchst du keine Pfanne oder Schüssel, nur deinen Airfryer und etwa fünf Minuten Zeit. Den Rest übernimmt die Maschine. Wenn du also Lust hast auf ein schnelles Lunch- oder Feierabend-Rezept, das gesünder ist als essen zu gehen, dann solltest du jetzt direkt loslegen.

So machst du Frittata aus dem Airfryer

Frittata ist eine Eierspeise aus Italien und bezeichnet im Grunde eine Art Tortilla. Für die Zubereitung wird Ei mit Gemüse, Fleisch oder Käse verquirlt und in einer Pfanne gebraten. Mehl kommt dabei nicht zum Einsatz, wodurch das Ergebnis saftig und fluffig wird. Das Gute an einer Frittata ist, dass sie im Grunde mit allen Zutaten zubereitet werden kann, die du so zu Hause rumliegen hast. Es sind von Kartoffeln vom Abendessen übrig? Vom Grillen sind noch Bratwürste da? Du hast eine Zucchini gefunden, die ihre besten Tage hinter sich hat? Perfekt! All das wandert in eine Schale und dann in eine Pfanne und wird blitzschnell zu einem leichten, leckeren Gericht verarbeitet.

Wir ersparen uns den Schritt mit der Pfanne und lassen unseren Airfryer arbeiten. Schließlich gibt es mittlerweile so einiges an Zubehör, das die Arbeit mit dem Küchenhelfer noch stärker vereinfacht. Am besten für eine Frittata aus dem Airfryer ist ein Einsatz aus Silikon geeignet. Da pappt nichts an und läuft nichts aus und nicht nur das Kochen selbst, auch die Reinigung ist kein Problem.

Für diese Frittata aus dem Airfryer haben wir uns als Beigaben für Kirschtomaten und Spinat entschieden. Diese einfachen Zutaten verleihen deinem schnellen Mittagessen eine noch saftigere Textur und außerdem einen sommerlichen Geschmack, der einfach gute Laune macht. Dazu eine Scheibe frisches Weißbrot oder ein leichter Salat und dein Mittagessen ist gesichert!

Frittata schmeckt in vielen Varianten. Probiere doch auch mal eine Kartoffel-Frittata mit Pilzen oder eine saftige Zucchini-Frittata. Auch eine gute Idee zum Reste verwerten: Frittata mit Chips.

Frittata aus dem Airfryer Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

1 Handvoll Kirschtomaten

2 Handvoll Babyspinat

50 g geriebener Käse

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize deine Heißluftfritteuse auf 180 °C vor. Lege den Frittierkorb mit einer Silikonbackform 🛒 aus.

Schlage 4 Eier in die Backform. Halbiere die Kirschtomaten, wenn du magst, und gib sie zusammen mit Spinat, Käse, Salz und Pfeffer dazu. Verquirle alles gut miteinander.

Backe die Frittata 10-15 Minuten, bis das Ei gestockt ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.