Diese Suppe wärmt Herz und Seele

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als meine Oma das erste Mal Frittatensuppe zum Mittag servierte. Nach Schulschluss rannte ich mit kindlichem Bärenhunger nach Hause und bekam eine dünne Suppe mit Pfannkuchenstückchen serviert. Welch Enttäuschung. Zum Glück aber ändern sich Geschmäcker im Laufe der Zeit und heute ist die Suppe an ungemütlichen und regnerischen Tagen wie eine warme Umarmung.

Frittatensuppe: Klassiker der österreichischen Küche

Die Pfannkuchensuppe, auch bekannt als Frittaten- oder Flädlesuppe, ist eine bekannte Spezialität der österreichischen Küche, hat sich aber auch in der Kulinarik Süddeutschlands etabliert. Sie ist eine einfache Suppe, die ohne außergewöhnliche Zutaten auskommt.

Die Basis ist eine klare Rinder- oder Gemüsebrühe mit in Streifen geschnittenen, herzhaften Pfannkuchen als Einlage. Für die Brühe kannst du entweder eine fertige Variante verwenden oder sie selber kochen.

Eine Gemüsebrühe aus den Resten von Möhren, Sellerie und Co. kochen? Mit diesem Rezept geht das ganz einfach.

Für die Pfannkuchen verrührst du Eier, Milch, Mehl und Salz zu einem glatten Teig, den du in einer Pfanne mit zerlassener Butter portionsweise dünn ausbackst. Stell die Pfannkuchen beiseite und lass sie abkühlen. Danach schneidest du sie in dünne Streifen und verteilst sie auf tiefe Suppenteller.

Gieße die heiße Brühe darüber und bestreue die Suppe vor dem Servieren mit frischer Petersilie. Egal, ob du dich bei der Zubereitung für die klassische Frittatensuppe mit Rinderfond oder die vegetarische Variante mit Gemüsebrühe entscheidest, die Suppe überzeugt mit kräftigem Aroma und liefert dank der weichen Einlage eine spannende Textur beim Essen.

Übrigens: Die Frittatensuppe kann sowohl als Vorspeise zu einem Menü als auch als Hauptgericht – meine Lieblingsvariante an ungemütlichen Herbsttagen – zum Beispiel mit einer dick gebutterten Scheibe Sauerteigbrot genossen werden.

Frittatensuppe Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

200 ml Milch

100 g Mehl

1 Prise Salz

2 EL Butter

1 l klare Gemüse- oder Rinderbrühe online, zum Beispiel hier 🛒

2 EL frische Petersilie Zubereitung Verquirle Eier, Milch, Mehl und Salz in einer Schüssel zu einem glatten Teig.

Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und fülle mit einer Kelle eine dünne Schicht Teig hinein und backe den Pfannkuchen von beiden Seiten goldgelb aus. Wiederhole das mit dem restlichen Teig. Lass die Pfannkuchen dann abkühlen.

Schneide die kalten Pfannkuchen in dünne Streifen.

Erwärme die Brühe in einem großen Topf.

Lege die Pfannkuchenstreifen in tiefe Suppenteller und gieße die heiße Brühe darüber.

Bestreue die Suppe mit gehackter Petersilie und serviere sie warm.

