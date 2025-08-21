Frittierte Champignons: knusprige Gaumenfreude für Pilz-Freunde

Machen wir uns nichts vor: Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Herbst zu. Endlich wieder durch buntes Laub rascheln, warmen Tee trinken und lange Spaziergänge durch den Wald. Wieder zu Hause gönnen wir uns dann eine große Portion frittierter Champignons mit Ranch-Dip. Wer ist noch Team Herbst und freut sich auf die goldene Jahreszeit?

So machst du frittierte Champignons mit Ranch-Dip

Meine liebste Jahreszeit ist eindeutig der Herbst und was dann natürlich nicht fehlen darf sind Pilzgerichte in allen Formen und Varianten, etwa als Suppe, wärmender Auflauf oder mit Nudeln. Ebenfalls heiß begehrt sind aber auch frittierte Champignons. Und auch wenn es diese Pilze das ganze Jahr über zu kaufen gibt, im Herbst schmecken sie doch einfach am besten.

Die Pilze werden nach dem Säubern einfach in gleich dicke Scheiben geschnitten und dann wie ein Schnitzel paniert. Zuerst wendest du die Champignons in Mehl, dann nehmen sie ein kurzes Bad in verquirltem Ei und zum Schluss erhalten sie einen Panademantel, der aus Semmelbrösel, etwas Paprika- und Knoblauchpulver sowie Salz und Pfeffer besteht.

Danach beginnt der Spaß aber erst so richtig, denn für die panierten Pilze geht es jetzt ins heiße Öl, wo sie knusprig und goldbraun angebacken werden. Schöpfe sie mit einer Schaumkelle ab und lass das überschüssige Fett auf Küchenpapier abtropfen.

Die Champignons schmecken noch warm einfach am besten. Du kannst sie zum Beispiel in einen herbstlichen Salat geben oder sie dir als Beilage zu Fleischgerichten schmecken lassen. Ein Hit sind sie aber auch als Fingerfood. Sie sind unter Garantie im Nu weggefuttert. Was dann allerdings nicht fehlen darf, ist der passende Dip.

Lecker schmeckt dazu ein Ranch-Dip nach amerikanischem Rezept. Der besteht aus Sauerrahm, Mayonnaise, gehacktem Knoblauch, Salz, Pfeffer, geschnittener Petersilie und Schnittlauch.

Herbstzeit ist Pilzzeit, oder? Gönn dir auch eine große Portion dieser Champignon-Nudeln mit Crème fraîche, ein Pilz-Curry mit Kokosmilch oder einen Nudelauflauf mit Pilzen.

Frittierte Champignons Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Champignons: 400 g frische Champignons

2 Eier

150 g Semmelbrösel

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g Mehl

Pflanzenöl zum Frittieren Für den Ranch-Dip: 1 Knoblauchzehe

2 EL frische Petersilie

2 EL Schnittlauch

150 g Sauerrahm

100 g Mayonnaise

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Putze die Champignons gründlich zum Beispiel mit einer Pilzbürste 🛒 und schneide sie in etwa 1 cm dicke Scheiben.

Verquirle die Eier in einem tiefen Teller. Vermenge die Semmelbrösel mit Paprika, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer auf einem zweiten Teller und verteile das Mehl auf einem dritten Teller.

Wende die Champignonscheiben zuerst im Mehl, dann im Ei und zuletzt in der Panade. Drücke die Panade leicht an.

Erhitze das Öl im Topf.

Frittiere die panierten Champignonscheiben portionsweise 3 – 4 Minuten im heißen Fett goldbraun. Nimm sie mit der Schöpfkelle heraus und lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Ziehe für den Dip den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Wasche Petersilie und Schnittlauch, schüttle die Kräuter trocken und schneide sie fein.

Verrühre für den Ranch-Dip dann alle Zutaten in der Schüssel zu einer glatten Creme.

Serviere die Champignons warm mit dem Dip.

