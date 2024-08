Darum wirst du Gewürzgurken ab sofort nur noch frittiert essen – so lecker!

So hast du sauer eingelegte Gurken garantiert noch nie probiert – außer, du warst schon einmal in den USA unterwegs. Dort haben frittierte Gewürzgurken nämlich ihren Ursprung. Wir haben den Snack ausprobiert und sind begeistert. Lass dir das knusprige Fingerfood nicht entgehen!

Rezept für frittierte Gewürzgurken: unfassbar köstlich

Die Heimat von frittierten Gewürzgurken sind die Südstaaten der USA, wo sie als fried pickles bekannt sind. Pickles sind eingemachte Gemüsesorten, pickled bedeutet so viel wie eingelegt und kann Gurken ebenso beschreiben wie Kohl, Zwiebeln und anderes Gemüse. Das erste Mal aufgetaucht sind die frittierten Gurkenscheiben in den frühen 1960er Jahren: Das vermutlich erste abgedruckte Rezept erschien 1962 in der Tageszeitung Oakland Tribune und beschrieb, wie die Leser „French Fried Pickles“ zubereiten können, ein Snack aus süßen Gurkenscheiben und Pancake-Teig.

Es ist also klar: Du benötigst Gewürzgurken, und zwar am besten große Exemplare. Cornichons eignen sich weniger. Lass die Gurken gut abtropfen und schneide sie anschließend in runde Scheiben. Verrühre dann Milch und Ei und separat davon Mehl, Backpulver, Salz, Pfeffer und einige andere Gewürze. Die Gurkenscheiben werden anschließend zuerst in der Ei-Milch-Mischung und dann im Mehlmix gewälzt, bevor sie in einem Topf mit heißem Frittieröl ausgebacken werden. Achtung: Sei vorsichtig beim Hineinlegen der Gurken, denn das Fett spritzt.

Tipp: Alternativ gelingt die Zubereitung der frittierten Gewürzgurken auch in einer Heißluftfritteuse.

Snacke die knusprigen Gurken mit einem leckeren Dip. Wie wäre es mit Ranch Dressing, einer Salsa, Tomatensoße oder mit Kräutern und Zitronensaft verfeinertem Joghurt? Die frittierten Gewürzgurken sind perfekt zum Teilen mit den Lieben und eine gute Wahl beim Filmabend. Lass sie dir schmecken!

Wusstest du, dass du auch Eier frittieren kannst? Ebenfalls lecker: frittierte Oliven und frittierte Radieschen. Du solltest aber unbedingt auch unsere frittierten Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer probieren.