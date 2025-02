Frittierte Parmesanbälle: das perfekte Fingerfood

Anlässe für Fingerfood gibt es immer wieder. Ob ein Fußballspiel ansteht, der amerikanische Superbowl, die Oscars oder auch einfach nur ein gemütlicher Abend auf der Couch – Snacken könnten wir immer! Gut, dass es frittierte Parmesanbälle gibt. Die sind schnell gemacht und soo lecker!

Nur 5 Zutaten: So machst du frittierte Parmesanbälle

Parmesan ist eine der beliebtesten Käsesorten der Welt. Oder sollten wir sagen „die Beliebteste“? Laut der Website Tasteatlas liegt der italienische Hartkäse auf Platz eins der Top 100 Cheeses of the World, also der „Top 100 Käsesorten der Welt“. Parmesan oder Parmigiano Reggiano, wie er in Italien heißt, stammt aus der Regio um die zentralitalienische Stadt Parma. Der Käse überzeugt durch seine hinreißende Würze und ist so gut gereift, dass sich in seinem Inneren Salzkristalle bilden. Einfach nur himmlisch.

Schaffst du es, einen Parmesan nicht direkt aufzuessen, wenn du ihn in deinem Kühlschrank hast, kannst du damit Pastagerichte verfeinern oder ihn auch zum Star deiner Gerichte machen. Zum Beispiel diese frittierten Parmesanbälle sind eine gute Möglichkeit, um den wunderbaren Geschmack zu zelebrieren.

Alles, was du dafür brauchst, sind geriebener Parmesan, Eiweiß, Chiliflocken, schwarzer Sesam und etwas Pflanzenöl zum Frittieren. Mische Käse, Eiweiß und Chili und forme aus der Masse kleine Bällchen. Wälze diese in schwarzem Sesam und frittiere sie bei 170 Grad goldgelb 🛒. Dabei wird das Innere der Bälle fluffig, während das Äußere schön aufknuspert. Perfekt für einen Filmabend oder einfach so zwischendurch. Worauf wartest du also noch? Bereite sie direkt zu!

Parmesan ist so vielseitig. Probiere doch auch mal Parmesan-Kartoffeln aus oder koche eine Parmesan-Suppe. Unheimlich lecker schmeckt auch unsere Knoblauch-Parmesan-Butter, in die man sich reinlegen könnte.

Frittierte Parmesanbälle Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Parmesankäse fein gerieben

50 g Eiweiß etwa 1 Stück

1/4 TL Chiliflocken

schwarzer Sesam

Pflanzenöl zum Frittieren Zubereitung Mische den Parmesankäse mit Eiweiß und Chiliflocken zu einer glatten Masse. Forme daraus kleine runde Bälle.

Wälze die Bälle im schwarzen Sesam, bis sie rundum bedeckt sind.

Erhitze das Fett auf 170 °C.

Frittiere die Parmesanbälle darin goldgelb. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

