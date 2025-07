Nach diesem Drink wirst du Cola nur noch so trinken wollen

Hier kommt deine neue Lieblingserfrischung im Sommer! Manchmal braucht es nämlich mehr als einfach nur ein kühles Getränk. Denn auch wenn es gerade nicht so scheint, hilft an manchen Sommertagen nur noch etwas richtig Eisiges. Und diese Frozen Cherry Cola ist dann genau das Richtige. Probiere sie gleich aus und verliebe dich in diese herrliche Slush-Eis-Kreation.

Rezept für Frozen Cherry Cola

Die Frozen Cherry Cola lässt das, was ohnehin schon gut miteinander funktioniert, in neuem Glanz erstrahlen. Cola gibt es ja bereits lange von verschiedenen Marken, mit immer wieder neuen, erfrischenden Kombinationen. Völlig egal ob mit Kirsche, Limette, Zitrone oder natürlich dem Klassiker: Vanille. Doch unangefochten auf Platz eins wird von heute an diese Kreation stehen.

Sie kombiniert die Süße von Cola mit der fruchtigen Tiefe der gefrorenen Kirschen und bringt dank etwas frischen Limettensaftes noch einen Hauch Frische hinein. Perfekt für heiße Nachmittage und gemütliche Sommerabende auf dem Balkon. Auch als alkoholfreier Cocktailersatz wird sie garantiert Eindruck machen!

Das Beste: Für die Frozen Cherry Cola brauchst du weder viel Zeit, noch viele Zutaten. Am längsten dauert es hier nur darauf zu warten, dass die Cola-Eiswürfel gefroren sind. Letztere verleihen dem Schlürfgenuss übrigens gemeinsam mit den Kirschen nicht nur die nötige Kälte, sondern verhindern auch, dass der Drink verwässert, sobald er zu schmelzen beginnt.

Die Kirschen sorgen für Farbe, natürliche Süße und bringen außerdem noch eine Extraportion Frucht in den Becher. In Kombination mit dem Limettensaft schlürfst du hier eine Sorbet-artige Erfrischung, von der du garantiert nicht genug bekommen wirst. Also mach deinen Mixer bereit, friere etwas Cola ein und probiere sie gleich selbst!

Bei Leckerschmecker findest du neben schmackhaften Gerichten auch unzählige Rezepte für köstliche Getränke. Probiere als nächste Cola-Kreation doch mal eine Balsamico-Cola aus. Wenn du einen Drink mit Alkohol suchst, ist ein Hot Girl Summer Cocktail eine gute Wahl. Und ganz weit von der Cola entfernt, aber nicht weniger erfrischend ist diese Gurkenlimonade.

Frozen Cherry Cola Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 350 ml Cola

2 Limetten den Saft davon

300 g Kirschen tiefgekühlt, entsteint

1 Bio-Limette in Scheiben geschnitten Zubereitung Fülle etwa die Hälfte der Cola in Eiswürfelformen und lass sie für 3-4 Stunden vollständig im Eisfach gefrieren.

Gib anschließend den Limettensaft, die restliche Cola, die Cola-Eiswürfel und die tiefgekühlten Kirschen in den Mixer. Püriere alles für etwa 1-2 Minuten, bis eine glatte, eisige Konsistenz entsteht.

Fülle die Frozen Cherry Cola in Gläser und garniere sie mit Limettenscheiben.

