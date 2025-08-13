Mit diesem Smoothie von Tik Tok geht die Sonne auf

Der Frozen Tropical Smoothie ist nicht nur das perfekte Frühstück an heißen Tagen, sondern auch ein echter Sommerhit, der gute Laune macht! Egal, ob du langsam in die Gänge kommst oder schon voller Elan bist, mit diesem farbenfrohen, erfrischenden Smoothie startet der Tag einfach besser.

Farbenspiel zum Frühstück: Frozen Tropical Smoothie

Die verschiedenen Schichten aus leuchtendem gelb-orange und strahlendem rot-pink sehen so gut aus, dass sie fast zu schade zum Trinken sind. Aber nur fast! Denn wenn du einmal den ersten Schluck probiert hast, wirst du diesen tropischen Traum lieben. Schließlich ist der Frozen Tropical Smoothie längst der Hit in den sozialen Medien! Immer mehr Menschen posten Videos, wie sie ihn schichten, dekorieren und genießen.

Machst du auch mit? Die Zubereitung des Frozen Tropical Smoothie ist echt einfach: gefrorene Mango mit frisch gepresstem Orangensaft pürieren und in ein Glas füllen, gefrorene Beeren ebenfalls mit Orangensaft pürieren und in ein zweites Glas füllen.

Dann schichtest du das Ganze in einem großen Glas, damit ein hübscher Farbverlauf entsteht. Durch die gefrorene Konsistenz laufen die Schichten nicht so schnell ineinander. Getoppt mit ein paar frischen Beeren, Minzblättern und vielleicht einem Beerentopping und schon servierst du deinen Sunrise oder Sunset im Glas.

Mit dem Farbverlauf kannst du natürlich spielen. Probiere statt Himbeeren dunklere Früchte wie Blaubeeren und Brombeeren aus oder setze statt auf Mango auf eine Kombi aus Zitronen, Orangen und Maracuja. Deiner Fantasie sind wenig Grenzen gesetzt.

Also schnapp dir deinen Mixer, pack deine gefrorenen Früchte rein und zaubere dieses Instagram- und TikTok-taugliche Frühstück. Garantierter Frühstücksgenuss und dabei auch noch ein Hingucker. Summer vibes inklusive!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn der Standmixer sowieso schon läuft, kannst du dir noch weitere flüssige Köstlichkeiten zaubern. Wie wäre es mit einem Zitronen-Smoothie oder einem Wassermelonen-Kirsch-Smoothie? Ein weiteres Frühstück in Smoothie-Form mixt du dir mit einem Heidelbeer-Bananen-Smoothie. Wir sagen Prost und wünschen einen schönen Tag!

Frozen Tropical Smoothie Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 150 g gefrorene Mango

200 ml frisch gepresster Orangensaft ca. 4 Orangen

100 g gefrorene Erdbeeren

100 g gefrorene Himbeeren

Beerentopping, frische Beeren nach Wahl, Minzblätter optional, das Beerentopping gibt es online z.B. hier 🛒 Zubereitung Gib die gefrorene Mango zusammen mit 100 ml frisch gepresstem Orangensaft in einen Mixer und püriere alles zu einer cremigen Masse. Fülle die Mango-Masse in ein Glas und stelle es beiseite.

Wasch den Mixer kurz aus, gib dann die gefrorenen Erdbeeren und Himbeeren zusammen mit den restlichen 100 ml frisch gepresstem Orangensaft in den Mixer und püriere auch das. Fülle die Beeren-Masse in ein anderes Glas.

Schichte anschließend den Mango-Smoothie und den Beeren-Smoothie abwechselnd in Gläser, sodass ein schönes Muster entsteht.

Zum Schluss kannst du die Frozen Tropical Smoothies mit dem Beerentopping, frischen Beeren und etwas frischer Minze verzieren und servieren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.