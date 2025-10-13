Frühstücksrolle vorwärts: Mango und Klebreis machen’s möglich!

Schon wieder Montag – der Wecker klingelt zu früh und das Marmeladenbrot lockt nur mäßig. Aber heute nicht! Heute entführen wir dich direkt nach Thailand. Zumindest kulinarisch. Und servieren süße Frühlingsrollen mit Mango und Klebreis zum Frühstück. Die Sonne geht auf, eine leichte Brise weht, und vor dir steht ein Teller mit kleinen tropischen Meisterwerken. Klingt doch nach dem viel besseren Wochenstart, oder?

Starte mit Urlaubsgefühl in die Woche mit Frühlingsrollen mit Mango und Klebreis

Sticky Rice mit Mango, oder wie die Thais sagen: „Khao Niao Mamuang“, ist eine himmlische Kombination aus süßem Reis, reifer Mango und cremiger Kokosmilch. Das Gericht hat eine lange Tradition in Südostasien, weil Reis dort ja viele Mahlzeiten dominiert. Der klebrige Reis wird aus einem speziellen Langkornreis hergestellt, der beim Dämpfen diese unvergleichliche klebrige Konsistenz bekommt. Historisch betrachtet wurde dieser süße Snack oft als Dessert serviert, vor allem während der Mangosaison, die in Thailand von März bis Juni dauert. Also ein perfektes Gericht, um das ganze Jahr über Frühling und Sommer zu zelebrieren!

Aber warum nicht einfach das Ganze „to-go“-tauglich machen? In Reispapier gewickelt, werden aus der klassischen Kombi praktische Frühlingsrollen, die du sogar im Zug, im Auto oder im Büro naschen kannst. Der Duft der Kokosmilch gibt deinem Montagmorgen ein Upgrade und macht den Gedanken an die nächste Videokonferenz weniger trist.

Übrigens: Klebreis gilt in der thailändischen Kultur als Symbol für Familie und Zusammenhalt. Also, schnapp dir ein paar Mangos, roll den Reis in Papier und genieße ein bisschen tropisches Glück als Start in die Woche. Ja, es ist Montag. Aber zumindest hast du „Thailand-to-go“ auf dem Teller!

Wir verbleiben noch ein wenig in Thailand und lassen uns von der dortigen Küche verzaubern, die du einfach zu Hause nachmachen kannst. Wie wäre es zum Beispiel mit veganem Pad Thai oder einem Thai-Quinoa-Salat? Oder du servierst beim nächsten Lunch mit Freunden eine köstliche Tom Kha Gai. Lass es dir auf jeden Fall schmecken.

Frühlingsrollen mit Mango und Klebreis Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 125 g Klebreis online z.B. hier 🛒

400 g Kokosmilch

50 g Zucker

2 Prisen Salz

2 Mangos

1 TL Sesam

8 Blätter Reispapier online z.B. hier 🛒 Zubereitung Koche den Reis in ausreichend Wasser und lass ihn 1 Stunde einweichen. Spüle ihn danach ab und gib ihn in einen Dampfeinsatz oder ein Sieb, das du in einen mit Wasser gefüllten Topf stellst. Achte darauf, dass der Reis das Wasser nicht berührt. Dämpfe ihn bei geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten. Tipp: Alternativ kannst du auch einen Alternativ kannst du auch einen Reiskocher 🛒 verwenden. Schüttle die Kokosmilch nicht! Fülle für den Kokosdip die dicke Kokosmasse, die sich oben in der Dose abgesetzt hat, in eine Schüssel. Erhitze die flüssige Kokosmilch in einem Topf. Rühre 25 g Zucker und 1 Prise Salz unter und erwärme das Ganze ca. 5 Minuten, aber lass es nicht kochen. Misch den fertigen Reis mit der flüssigen Kokosmilch und lass ihn 15-20 Minuten stehen, damit er die Kokosmilch aufsaugt. Erwärme für den Dip die dichte Kokosmasse zusammen mit dem übrigen Zucker und 1 Prise Salz ca. 5 Minuten. Schäle die Mango und schneide sie in Streifen. Befeuchte je ein Blatt Reispapier und lege es auf einen Teller. Streue mittig im oberen Drittel etwas Sesam, lege darauf einige Mangostreifen und darauf wiederum etwas Reis. Klappe die kurzen Seiten nach innen und rolle das Reispapier von der langen Seite her auf. Wiederhole diesen Schritt mit dem restlichen Reispapier, bis alles aufgebraucht ist. Serviere die Frühlingsrollen mit Mango und Klebreis zusammen mit dem Kokosdip.

