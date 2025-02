Diese 9 Rezepte fürs Airfryer-Frühstück musst du probieren

Heißluftfritteusen sind längst kein kulinarischer Trend mehr, sondern fest im Küchenalltag vieler Menschen verankert. Ob für Gemüse oder Fleisch, die Airfryer des Landes laufen mittags und abends auf Hochtouren. Aber wusstest du, dass du sogar Frühstück im Airfryer zubereiten kannst? Wir zeigen dir leckere Rezepte, um die Fritteuse schon morgens aus dem Schrank zu holen.

Eier zum Frühstück aus dem Airfryer

Sie sind ein echter Frühstücksklassiker: Eier in jeglicher Form. Ob gerührt oder als Spiegelei, pochiert oder im Ganzen gekocht, bei vielen dürfen sie morgens nicht fehlen. Was die meisten nicht wissen: Eier kann man auch in der Heißluftfritteuse kochen. Und zwar nicht nur hart oder weich gekocht, sondern beispielsweise auch als Omelett oder pochiert. Wer Eier mag und den Airfryer liebt, der sollte sich also diese Ideen nicht entgehen lassen:

1 Gekochte Eier aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

2 Pochierte Eier aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

3 Omelett aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

Gut zu wissen: Muss man eine Heißluftfritteuse vorheizen oder ist sie direkt einsatzbereit? Wir verraten dir drei gute Gründe dafür.

Auch Brötchen kann man in der Heißluftfritteuse backen

Zu einem zünftigen Frühstück gehören aber nicht nur Eier, sondern auch Brötchen und anderes Gebäck dazu. Vor allem in kleinen Haushalten bietet eine Heißluftfritteuse im Vergleich zum Ofen hier echte Vorteile, denn man kann kleinere Mengen backen und dabei Energiekosten sparen. Zu Frühstücksklassikern aus dem Airfryer gehören nicht nur süße Schokobrötchen, sondern beispielsweise auch frisch gebackene Bagel oder knusprige Zimtschnecken.

4 Bagel aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

5 Schokobrötchen au s der Heißluftfritteuse Zum Rezept

6 Zimtschnecken aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

Du überlegst, dir eine Heißluftfritteuse 🛒 zuzulegen? Nicht nur diese Rezepte fürs Frühstück aus dem Airfryer, sondern auch viele weitere Ideen für die Heißluftfritteuse beweisen, dass das Gerät eine wertvolle Ergänzung in deiner Küche sein kann.

Klassiker wie Pancakes und Speck sind ein Muss fürs Airfryer-Frühstück

Mögen es die einen deftig, darf es für die anderen eine Spur gesünder sein. Zum Glück lässt der Frühstückstisch viel Spielraum, sodass alle auf ihre Kosten kommen. Klassiker wie Speck oder Müsli in der Heißluftfritteuse zubereiten? Wieso nicht! Amerikanische Pancakes sind ebenfalls eine leckere Idee für dein Airfryer-Frühstück. Du siehst: Die Tafel füllt sich schneller, als man denkt.

7 Müsli aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

8 Pancakes aus dem Airfryer Zum Rezept

9 Bacon aus der Heißluftfritteuse Zum Rezept

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.