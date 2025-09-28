Mit diesem Frühstücks-Bagel werden Morgenmuffel zu Genießern

Stell dir vor, du öffnest verschlafen die Küchentür und der Duft von knusprigem Bacon, gebratenem Ei und getoasteten Bagel umhüllt dich wie eine warme Umarmung. Vergiss fade Cornflakes und trockene Toastscheiben – heute servieren wir einen leckeren Frühstücks-Bagel mit Bacon und Ei. Der macht selbst die größten Morgenmuffel zum Frühaufsteher.

Rezept für Frühstücks-Bagel

Spürst du schon, wie dein Magen zu knurren beginnt? Das ist erst der Anfang! Denn dieser Frühstücks-Bagel ist mehr als nur ein schnelles Frühstück – er ist dein persönlicher Startschuss in einen großartigen Tag.

Die Zubereitung ist easy und dauert gerade mal eine Viertelstunde. Und auch die Zutatenliste ist überschaubar. Was du brauchst, ist ein (Everything-)Bagel, Baconscheiben, Eier, aufgeschlagener Kräuter-Frischkäse und Rucola. Auch Käse kannst du nach Belieben noch hinzufügen. Wir lassen ihn in unserem Rezept heute aber weg.

Findest du keinen Everything-Bagel, kannst du selbstverständlich auch Sesam-Bagel verwenden. Oder du nimmst Natur-Bagel und bestreust sie mit einer speziellen Bagel-Gewürzmischung.

Brate zuerst den Bacon in einer Pfanne knusprig. Danach kommen die Eier dran. Wie du sie zubereitest, bleibt dir überlassen. Du kannst Rührei oder Spiegelei aus ihnen machen oder sie wie wir pochieren. Dann toastest du den Bagel, bestreichst ihn mit Frischkäse und belegst ihn mit dem Bacon, dem Ei sowie etwas Rucola. Scharfer Honig rundet den Geschmack ab.

In unter einer halben Stunde zauberst du ein Frühstücksgericht, das selbst Morgenmuffel aus den Betten holt. Lass es dir schmecken!

Falls dich jetzt das Bagel-Fieber gepackt hat, dann probiere unbedingt unsere mediterranen Bruschetta-Bagels mit frischen Tomaten und Basilikum oder verwandle deinen Bagel in eine knusprige Bagel-Pizza mit allem, was dein Herz begehrt. Und wenn du richtig ambitiös bist, back dir deine eigenen Bagels – es ist einfacher, als du denkst!

Frühstücks-Bagel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Scheiben Bacon

1 Ei

1 Everything-Bagel getoastet

4 EL aufgeschlagener Kräuter-Frischkäse

1 Handvoll Rucola

1 EL scharfer Honig online z.B. hier 🛒 Zubereitung Brate den Bacon in einer Pfanne an, bis er knusprig ist. Lass ihn danach auf Küchenpapier abtropfen.

Pochiere das Ei. Alternativ kannst du Spiegelei oder Rührei zubereiten.

Toaste den Bagel.

Bestreiche die untere Hälfte großzügig mit dem Frischkäse.

Schichte zuerst den Bacon, dann das Ei und zum Schluss den Rucola darauf.

Träufele zum Schluss den Honig drüber und setze die zweite Bagel-Hälfte obendrauf.

Serviere den Frühstücks-Bagel sofort.

