Diese Frühstücks-Burger sind handlich und lecker

Frühstücks-Slider bringen amerikanisches Diner-Feeling direkt in deine Küche und machen aus dem ersten Mahl des Tages ein echtes Highlight. Diese handlichen Burger kombinieren alles, was du dir von einem perfekten Frühstück wünschst: cremige Eier, knusprigen Bacon und geschmolzenen Käse zwischen zwei warmen Brötchenhälften. Du kannst sie problemlos für die ganze Familie oder Freunde zubereiten.

Frühstücks-Slider: Rezept für amerikanischen Klassiker

Slider entstanden bereits in den 1920er Jahren in den USA. Die ersten Slider waren kleine, günstige Burger, die Arbeiter schnell zwischen zwei Schichten verzehren konnten. Der Name „Slider“ kommt daher, dass diese kleinen Burger förmlich über die Zunge „gleiten“. White Castle, eine der ersten Fast-Food-Ketten überhaupt, machte das Konzept landesweit bekannt.

Die Frühstücksversion entwickelte sich später aus dem typisch amerikanischen Drang heraus, herzhafte Mahlzeiten zu jeder Tageszeit zu genießen. In den Diners der 1950er und 60er Jahre entstanden diese kleinen Kraftpakete als Antwort auf hungrige Trucker und Frühaufsteher, die mehr als nur Toast und Marmelade brauchten.

Die Basis für Frühstücks-Slider bilden kleine, leicht süßliche Brioche-Brötchen oder Hamburger-Buns, die du aufschneidest. Die unteren Hälften legst du nebeneinander in eine Auflaufform und schichtest darauf Rührei mit Schinkenwürfeln. Anschließend legst du auf jedes Brötchen eine Scheibe Käse und platzierst die oberen Hälften der Brötchen darauf. Nun müssen die Frühstücks-Slider nur noch für eine knappe Viertelstunde in den Ofen. Lass sie vor dem Verzehr etwa fünf Minuten abkühlen, um dir nicht die Zunge zu verbrennen.

Bei Leckerschmecker findest du noch weitere Frühstücksklassiker aus den USA. Probiere auch unseren würzigen Pastrami-Bagel aus – er bringt echtes New York-Feeling auf deinen Teller. Für süße Abwechslung sorgen unsere fluffigen Pumpkin Spice Pancakes mit herbstlichem Kürbisgewürz. Oder du wagst dich an den ultimativen Brunch-Klassiker Chicken and Waffles, der süß und herzhaft perfekt kombiniert.

Frühstücks-Slider Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 12 Mini-Brioche-Brötchen

6 Eier

125 ml Milch

Salz und Pfeffer

1/2 TL Paprikapulver optional

Butter für die Pfanne

200 g Schinkenwürfel

12 Scheiben Käse z. B. Cheddar oder Gouda Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verquirle Eier, Milch, Salz, Pfeffer und Paprikapulver in einer Schüssel.

Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und brate die Schinkenwürfel darin an.

Gieße die Eiermischung dazu und rühre, bis die Eier gestockt sind.

Schneide die Mini-Brötchen auf und lege die unteren Hälften in eine Auflaufform 🛒

Verteile das Rührei auf den Brötchen und lege die Käsescheiben obendrauf.

Platziere zum Schluss die Oberseiten der Brötchen darauf.

Schiebe die Frühstücks-Slider für 10-12 Minuten in den Ofen und backe sie, bis der Käse geschmolzen ist.

Hole sie danach aus dem Ofen und lass sie 5 Minuten abkühlen.

