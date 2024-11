Mit diesem Frühstück machst du alle glücklich

Dein Frühstück sieht immer gleich aus? Du verfällst nach und nach immer mehr in den Trott, dass du wieder und wieder nur Bort mit Käse isst? Das muss nicht sein! Unser Rezept für Frühstücks-Tiramisu versorgt dich gleich als erstes morgens mit einer gehörigen Portion Urlaubsgefühl. Es schmeckt cremig und süß und versorgt dich dennoch mit allem, was du für einen gesunden Start in den Tag brauchst. Du glaubst uns nicht? Dann probier es selbst aus!

Frühstücks-Tiramisu: Italien auf dem Frühstückstisch

Frühstück ist für viele immer noch ein unterschätztes Thema. Oftmals geht es weniger um Genuss und mehr um die schiere Notwendigkeit, morgens etwas in den Magen zu bekommen. Dabei muss das nicht so sein! Der beste Beweis hierfür ist dieses Frühstücks-Tiramisu. Das wandelt das beliebte italienische Dessert so ab, dass es sich schon morgens zum Frühstück eignet. Wie, das verraten wir dir jetzt.

Tiramisu stammt aus Italien und heißt übersetzt „zieh mich hoch“. Passend als Motto am Morgen, nicht wahr? Damit das Frühstücks-Tiramisu seinem Namen alle Ehre macht, darf der Kaffee, der auch im Original vorkommt, natürlich nicht fehlen. Anstelle von Löffelbisuit tränken wir jedoch etwas anderes damit, nämlich Weetabix. Weetabix stammt ursprünglich aus England und besteht aus gekochtem und getrockneten Vollkorn-Weizen. Dieser wird in keksförmige Briketts gepresst und zum Verzehr mit Saft oder Milch übergossen. In England ist es seit den 1930er Jahren beliebt, hierzulande aber wenig bekannt. Dennoch findest du es in so gut wie jedem Supermarkt. Findest du kein Weetabix, verwende andere Frühstückskekse.

Nachdem du die Frühstückskekse in Kaffee eingeweicht hast, schichtest du sie, wie beim Tiramisu üblich, mit einer Creme auf. Anstelle des sehr mächtigen Mascarpones verwenden wir allerdings Quark, denn der hat eine ähnliche Textur, aber nur wenig Fett und versorgt deinen Körper mit vielen Proteinen. Vermische ihn mit einem Süßungsmittel deiner Wahl und schmecke ihn mit etwas Vanille ab. Nun nur noch mit Kakao überstreuen und gut durchziehen lassen. Fertig ist das Frühstück für Champions!

Nasche dich durch köstliche Tiramisu-Variationen, wie dieses Herbst-Tiramisu mit Äpfeln und Quark oder ein Eierlikör-Tiramisu. Für viele Gäste einer Dinnerparty eignet sich unser Tiramisu im Glas perfekt als Dessert.