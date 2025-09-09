Du suchst ein Frühstück, das dich nicht nur satt, sondern auch glücklich macht? Dann bist du hier genau richtig! Der Frühstücksbacon-Taco ist das perfekte Gericht, um deinen Tag mit einem Lächeln zu beginnen.

Mexikanisch inspiriertes Frühstück: der Frühstücksbacon-Taco

Mit dem folgenden Rezept kannst du zwei beliebte internationale Traditionsgerichte miteinander vereinen. Zum einen das englische Frühstück, das bekanntlich umfangreicher und mit Zutaten wie Speck und Rührei etwas herzhafter ausfällt, als wir es hierzulande gewohnt sind. Zum anderen den mexikanischen Taco, dessen Form wir unserem englischen Frühstück geben wollen.

Die Kombination aus Speck und Eiern ist ein Klassiker in vielen Frühstücksgerichten. Als Taco serviert, wird sie jedoch zu einem aufregenden und ungewöhnlichen Geschmackserlebnis.

Was macht den Frühstücksbacon-Taco aber so besonders? Nun, es ist die perfekte Kombination aus herzhaften und frischen Zutaten, die in einer knusprigen Taco-Schale aus Bacon serviert werden. Er ist die perfekte Wahl für alle, die es gerne deftig und würzig mögen, aber dennoch ein schnelles und einfaches Rezept zubereiten möchten.

Beim Frühstücksbacon-Taco trifft englische Gaumenfreude auf mexikanische Funktionalität. Serviert mit Toast und Kaffee dürfte einem ausgefallenen Frühstück oder Brunch an einem entspannten Sonntagmorgen nichts mehr im Wege stehen.

Mache deinen Morgen mit unseren leckeren Frühstücksrezepten zu etwas Besonderem. Das Rührei mit Feta und Spinat und die Zucchini-Ei-Nester bringen etwas Grün in deinen Tag. Zitronen-Ricotta-Pancakes schmecken verführerisch frisch.

Frühstücksbacon-Taco 3.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 27 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien 2 Gläser

(z.B. diese hier 🛒) 3 Schaschlikspieße Zutaten 1x 2x 3x 12 Scheiben Bacon

2 Eier

50 g Käse

Schnittlauch zur Dekoration Zubereitung Ordne die Baconscheiben auf Backpapier zu einer Matte an, indem du die sechs Längs- und die sechs Querstreifen jeweils abwechselnd über- und untereinander legst. Backe die Baconmatte anschließend 12 Minuten lang bei 180 °C und stich danach mithilfe einer kleinen Schüssel einen runden Fladen aus.

Konstruiere ein Gestell aus zwei Gläsern, auf die du die Schaschlikspieße legst. Binde die Holzstäbe eventuell an den Enden zusammen. Hänge den Baconfladen über die Spieße und stelle alles zusammen für zwei Minuten bei 550 W in die Mikrowelle, wodurch der Fladen eine gebogene Form annehmen und nach dem Auskühlen behalten wird.

Bereite nun das Rührei zu, indem du zunächst die beiden Eier mit dem Käse in einer Schüssel verrührst und anschließend in der Pfanne brätst. Sobald das Rührei fertig ist, füllst du damit deine geformte Tortilla aus Speck. Dekoriere den fertigen Frühstücksbacon-Taco abschließend mit etwas Schnittlauch.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.