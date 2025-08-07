Zauber dir ein Frühstückseis, um mit einer Abkühlung in den Tag zu starten

Eis zum Frühstück? Na klar, warum denn auch nicht! Mit diesem erfrischenden und schnellen Frühstückseis zauberst du dir einen köstlichen Start in den Tag. Perfekt für alle Naschkatzen und jene, die schon morgens eine Abkühlung suchen. Besser kann man einen Tag doch gar nicht beginnen.

Frühstückseis als Alternative zum klassischen Müsli

In diesem Frühstückseis kommt alles zusammen, was wir sowieso schon lieben. Frischer Magerquark, süße Beeren und knuspriges Müsli. Also alles Dinge, die du ohnehin schon für ein gutes Frühstück zusammenstellen kannst, nur jetzt eben als Eis. So erhalten die Zutaten einen besonderen, kreativen Twist.

Das Beste: Du kannst alles, was in dein Frühstückseis soll, immer wieder anpassen und es neu entdecken, bis du deine Lieblingskreation herausgefunden hast. Völlig egal, ob noch ein paar Erdbeeren, kleingeschnittene Weintrauben oder Bananenscheiben. Willst du noch ein paar besonders schöne Überraschungen? Dann verfeinere es doch noch mit einigen Schokodrops! So oder so: Die Vorbereitung benötigt kaum Arbeit und anschließend musst du nur etwas geduldig sein, bis alles durchgefroren ist.

Mindestens zwei Stunden solltest du die Förmchen im Gefrierfach lassen, das beste Ergebnis erhältst du, wenn sie über Nacht ordentlich durchfrieren können. So hast du direkt am nächsten Tag bereits ein vorbereitetes Frühstück zum Wegschlecken.

Natürlich kannst du das Frühstückseis nicht nur zum Frühstück genießen. Durch seinen Müsli-Charakter bietet es sich dafür natürlich an, aber es ist ebenfalls ein erfrischender Snack an warmen Tagen und ein kleiner, schmackhafter Nachtisch. Also, worauf wartest du? Mache dieses Rezept gleich nach und verliebe dich in deine Lieblingskreation!

Frühstückseis Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar 8 Eisförmchen Zutaten 1x 2x 3x 300 g Magerquark

3 EL Honig

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1/2 TL Zitronenschalenabrieb

100 g gemischte Beeren z.B. Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren aus dem Tiefkühlfach

50 g knuspriges Nuss-Granola alternativ Hafer-Crunchy Zubereitung Verrühre Quark, Honig, Vanilleextrakt und den Zitronenabrieb in einer Schüssel zu einer glatten Masse.

Wasche die Beeren, wenn du Frische nutzt und schneide sie klein. Hebe sie anschließend vorsichtig unter die Quarkmasse.

Fülle die Frucht-Quark-Masse gleichmäßig in die Förmchen. Lass dabei oben 1-1,5 cm Platz.

Toppe jedes Förmchen mit dem Nuss-Granola und drücke es leicht an. Gib noch etwas von der Quarkmasse dazu, sofern du noch etwas übrig hast.

Setze die Stiele in die Förmchen und stelle sie für mindestens 2 Stunden, am besten aber über Nacht, ins Gefrierfach.

