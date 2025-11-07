Dessert zum Frühstück? Diese süße Pizza macht’s möglich!

Wusstest du, dass du aus Quark, Joghurt, gemahlenen Mandeln und Kakao einen Pizzateig herstellen kannst? Ja, richtig gelesen. Und zwar einen richtig leckeren für eine Frühstückspizza mit Birnen und Mandeln. Verfeinert mit geschmolzener Schokolade und Mandelsplittern servierst du so ein Frühstück der Extraklasse. Komm, wir backen Pizza zum Frühstück!

Frühstückspizza mit Birnen und Mandeln

Dieses Rezept bringt die beliebte Frühstückskombi Joghurt mit Früchten in eine neue Form. Statt wie immer in einer Schüssel serviert, vermischst du Joghurt mit Magerquark, gemahlenen Mandeln und Kakao und streichst ihn kreisförmig auf Backpapier. Das ergibt den Pizzaboden, der fünf Minuten im Ofen gebacken wird.

Die kurze Wartezeit kannst du nutzen, um Birnen in Spalten zu schneiden, Schokolade zu schmelzen und Mandeln zu hacken. Danach kannst du deinen Teigling auch schon belegen. Verteile die Birnenspalten ebenfalls kreisförmig auf der Pizza und backe sie nochmals für zehn Minuten.

Als krönendes Finale garnierst du deine Frühstückspizza mit Birnen und Mandeln, dann noch mit der geschmolzenen Schoki und den Mandelsplittern. Und dann kann der große Frühstücksspaß beginnen. Nom, nom, nom — lass es dir schmecken!

Wie in der Müslischale kannst du auch deine Frühstückspizza beliebig abwandeln und mit den Zutaten zubereiten, die dir schmecken. Anstelle von gemahlenen Mandeln schmecken auch gemahlene und gehackte Haselnüsse im Teig und als Topping. Für mehr Biss kannst du auch noch Haferflocken mit in den Teig geben. Oder etwas Nussmus. Erlaubt ist, was schmeckt.

Bist du kein riesiger Birnenfan? Kein Problem. Auch beim Obst kannst du nehmen, was dir mundet. Äpfel, Beeren oder ein fruchtiges Kompott sorgen ebenfalls für die fruchtige Komponente auf der Frühstückspizza und lassen dich gesund und lecker in den Tag starten.

Herzhafte und süße Frühstückspizzen haben wir bei Leckerschmecker bereits seit einer Weile für uns entdeckt. Darf es süß weitergehen, bereite doch mal eine bunte Frühstückspizza aus Haferflocken und Bananen zu. Liebst du es wie ich, herzhaft in den Tag zu starten, gönn dir unbedingt mal eine Frühstückspizza mit Kimchi oder eine Frühstückspizza mit Spiegelei.

Frühstückspizza mit Birnen und Mandeln Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Magerquark

100 g Vollmilchjoghurt

150 g gemahlene Mandeln

2 EL Kakao

1 TL Honig

2 reife Birnen

50 g Zartbitterschokolade

30 g Mandeln Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor. Verrühre Quark, Joghurt, gemahlene Mandeln, Kakao und Honig mit einem Schneebesen. Streiche die Masse mit einem feuchten EssLöffel kreisförmig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Lass das Ganze im vorgeheizten Backofen etwa 5 Minuten vorbacken. Wasche in der Zwischenzeit die Birnen, entkerne sie und schneide sie in Spalten. Nimm das Blech aus dem Ofen, lege die Birnenspalten auf den Pizzaboden und backe die Pizza für ca. 10 Minuten fertig. Hacke in der Zwischenzeit die Schokolade grob und schmelze sie über einem warmen Wasserbad. Tipp: Die Schokolade lässt sich wunderbar in einer speziellen Die Schokolade lässt sich wunderbar in einer speziellen Schmelzschale 🛒 mit hohem Rand zubereiten. Da kommt bestimmt kein Wasser in die Schokolade. Hacke auch die Mandeln grob. Hole die Pizza aus dem Ofen, träufle die geschmolzene Kuvertüre darüber und bestreue alles mit den gehackten Mandeln.

