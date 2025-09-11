Frühstücksrollen mit Wurst und Ei: Starte herzhaft in den Tag

Diese Frühstücksrollen mit Wurst und Ei bringen Abwechslung in deinen Morgen. Starte den Tag mit etwas Herzhaftem, Warmem und Praktischem zugleich. Das Rezept ist leicht umzusetzen und eignet sich sowohl für das entspannte Wochenendfrühstück als auch für den schnellen Snack für die Arbeitswoche.

Mit Frühstücksrollen mit Wurst und Ei entspannt in den Tag starten

Ich frühstücke immer herzhaft. Oft fehlen mir jedoch die Ideen, was ich mir morgens zubereiten könnte. Diese Frühstücksrollen mit Wurst und Ei sind köstlich und schnell zubereitet. Nach einer Viertelstunde Backzeit liegen sie auch schon auf deinem Teller und können von dir vernascht werden.

Die Zutaten sind bewusst einfach gehalten. Du benötigst eine Rolle Croissant-Teig aus dem Kühlregal, etwas Frühstückswurst, Eier, geriebenen Käse, Butter und Milch. Das war es auch schon. Wer mag, kann die Frühstücksrollen noch mit Paprikawürfeln, Speckwürfeln oder Frühlingszwiebeln füllen. Anstelle der Frühstückswurst kannst du auch eine grobe Bratwurst oder eine würzige Chorizo verwenden.

Du kannst die Frühstücksrollen entweder direkt frisch aus dem Ofen genießen – aber pass auf, dass du dir nicht die Zunge verbrennst – oder sie abkühlen lassen und später kalt essen. Du kannst sie auch einfach mit zur Arbeit oder zum Brunch bei Freunden nehmen. Dank ihnen wird dein Frühstück unkompliziert und dennoch abwechslungsreich. Lass sie dir schmecken!

Für Abwechslung auf dem Frühstückstisch sorgen auch die Kartoffelsandwiches und die

Zucchini-Cheddar-Waffeln. Ein leckeres Highlight sind auch diese Frühstücks-Slider mit Ei, Käse und Schinken.

Frühstücksrollen mit Wurst und Ei Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Frühstückswurst

15 g Butter

4 Eier

30 ml Milch

Salz und Pfeffer

1 Rolle Croissant-Teig aus dem Kühlregal

60 g geriebener Käse Zubereitung Brate die Wurst in einer Pfanne 🛒 ohne Öl an. Gieße entstandenes Fett ab und lege die Wurst beiseite.

Schmilz die Butter in derselben Pfanne.

Verquirle die Eier mit Milch, Salz und Pfeffer und gib sie in die Pfanne. Rühre gelegentlich, bis die Eier gerade gestockt sind.

Heize den Ofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Teig aus und teile ihn in 8 gleich große Rechtecke.

Lege jeweils etwas Wurst, Rührei und Käse auf die lange Seite und rolle die Dreiecke von dieser Seite her auf.

Lege die Frühstücksrollen auf ein mit Backpapier belegtes Blech.

Backe sie 12–15 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass sie vor dem Servieren kurz abkühlen.

