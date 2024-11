Gallo Pinto: Frühstück aus Lateinamerika

Fans von deftigem Frühstück aufgepasst! Kennst du schon Gallo Pinto? Falls nicht, hast du bisher definitiv etwas verpasst. Das warme Gericht besteht aus Reis und schwarzen Bohnen und schmeckt deftig-aromatisch. Mit einem Spiegelei serviert, startest du so voller Energie in deinen Tag.

Gallo Pinto: gebratener Reis mit schwarzen Bohnen

Manchmal gibt es Gerichte, die so gut sind, dass sie dir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Gallo Pinto ist so ein Gericht für mich und hier ist die unheimlich aufregende Geschichte dahinter. 2012 war ich mit meiner Familie im Urlaub in Costa Rica. Dieses Land zu besuchen war schon von klein auf mein großer Traum und ich war so aufgeregt, dass ich auf dem Hinflug kein Auge zumachte. Wir kamen also übermüdet und hungrig in der Hauptstadt San José an, wo wir auf unsere Reisegruppe trafen. Das Erste, was der Reiseleiter machte, war uns in eines seiner liebsten Cafés mitzunehmen, wo wir frühstücken wollten.

Das Café bestand aus einem großen Raum mit offener Küche und einigen Tischen mit Plastikdecken. Es duftete nach Spiegelei und Koriander. In der Küche stand ein Koch an einer riesigen Heizplatte und wendete mit einem Metallspatel haufenweise Reis und schwarze Bohnen. Von der Decke hingen riesige Bananenstauden. Wir setzten uns und bekamen sogleich Plastikteller serviert, auf denen das Bohnen-Reis-Gemisch, Spiegeleier und frittierte Kochbananen lagen. Unser Reiseleiter erklärte uns, es handele sich um Gallo Pinto und man esse es klassisch zum Frühstück. Ich war hin und weg und erinnere mich bis heute genau an den würzigen Geschmack des saftigen Reisgerichts.

Gallo Pinto heißt auf Deutsch „gefleckter Hahn“. Der Name soll daher stammen, dass die Farben des Gerichts dem Federvieh ähneln. Klassisch handelt es sich um Reis vom Vortag, der mit gekochten schwarzen Bohnen gebraten und mit Lizano-Soße, einer Art Worcestershire-Soße, Koriander und Zwiebeln, gern auch mit Chili gewürzt wird. In Costa Rica ist es ein beliebtes Frühstück, schmeckt aber auch zu jeder anderen Tageszeit hervorragend.

Du bist ganz verrückt nach Gerichten aus dem lateinamerikanischen Raum? Dann solltest du dir den Klassiker Dulce de Leche nicht entgehen lassen. Die Creme kannst du pur essen oder zu einer Tausend-Blatt-Torte verarbeiten. Ein weiterer Klassiker, der immer schmeckt, sind Empanadas mit Chimichurri.