Zaubere einen Kuchen, der gar keiner ist

Gammeldags Æblekage ist ein traditionelles Dessert aus Dänemark, das nicht nur schmeckt wie ein Kuchen, sondern auch so heißt, ohne einer zu sein! Probiere es unbedingt selbst und überzeuge dich von dieser simplen Köstlichkeit.

Rezept für Gammeldags Æblekage

Kürzlich recherchierte ich zu einem Rezept für einen dänischen Apfelkuchen. Vielleicht wäre

„dänisch inspiriert“ eine passendere Bezeichnung gewesen, da er die Kuchenkultur unseres Nachbarlandes einfangen und schlichtweg Gemütlichkeit ausstrahlen sollte. Bei der Recherche bin ich immer wieder auf Gammeldags Æblekage gestoßen – was übersetzt in etwa altmodischer bzw. traditioneller Apfelkuchen bedeutet.

Allerdings ging es dabei nie wirklich um einen Kuchen im klassischen Sinne. Irgendetwas stimmte hier nicht, also habe ich es mir noch einmal genauer angesehen und siehe da: Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um einen Kuchen, sondern um ein, traditionell im Glas serviertes, Dessert aus mehreren Schichten.

Ohne Frage erinnert es rein geschmacklich an einen frisch gebackenen Apfelkuchen mit Zimt, Zucker und selbst aufgeschlagener Sahne. Gebacken wird hier dennoch nichts. Du brauchst eigentlich nur eine Pfanne und einen Topf.

Im Topf kochen wir das Apfelkompott, welches für den charakteristischen Apfelkuchengeschmack sorgt. In einer Pfanne rösten wir dann zerbröselte Amarettini an. Sie verleihen nicht nur etwas Crunch, sondern bringen mit ihrem Geschmack noch weitere feine Noten hinein. Probiere Gammeldags Æblekage selbst und entdecke den Anwärter auf dein neues Lieblingsdessert.

Gammeldags Æblekage Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 750 g Äpfel z.B. Boskop oder Elstar

100 ml Wasser

75 g Zucker

2 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Zimt

200 g Amarettini z.B. online hier 🛒 verfügbar

50 g Butter

200 ml Schlagsahne Zubereitung Wasche die Äpfel, schäle und entkerne sie. Schneide sie in kleine Stücke. Gib die Apfelstücke zusammen mit Wasser, Zucker, Vanilleextrakt und Zimt in einen Topf. Koche alles bei mittlerer Hitze auf und lass anschließend alles für 15-20 Minuten köcheln, bis die Äpfel weich sind und langsam zerfallen. Lass den Topfinhalt vollständig auskühlen. Fülle die Amarettini in einen Gefrierbeutel, verschließe ihn und zerkleinere die Kekse mit einem Nudelholz. Lass die Butter in der Pfanne zergehen und gib die Amarettini-Krümel dazu. Röste sie unter ständigem Rühren goldbraun an und lass sie anschließend vollständig abkühlen. Schlage die Sahne steif. Schichte Apfelkompott, Streusel und Sahne übereinander in Dessertgläser und wiederhole den Vorgang, bis die Zutaten leer sind. Die oberste Schicht kannst du mit Sahne und darübergestreuten Amarettini-Streuseln bedecken. Notizen Wenn du herausfinden willst, wie du mit passender Deko für gemütliche Stimmung sorgst, schau bei Geniale Tricks vorbei. Dort erfährst du alle wichtigen Deko-Tipps für dein Esszimmer

