Knusprig, saftig, einfach: So gelingt dir ein ganzes Hähnchen in der Heißluftfritteuse

Das Küchengerät der Stunde ist ein echter Alleskönner – es bereitet knusprige Pommes, goldbraune Fischstäbchen und ja, sogar ein ganzes Hähnchen perfekt zu! In der Heißluftfritteuse wird alles so wunderbar aromatisch, knusprig und lecker. Und das ohne großen Aufwand und mit deutlich weniger Fett. Das klingt so gut, dass du gleich loslegen solltest.

Ganzes Hähnchen in der Heißluftfritteuse: ja, das geht!

Die Vorbereitung eines ganzen Hähnchens in der Heißluftfritteuse ist überraschend unkompliziert. Beginne mit der Würzmischung. Ein Mix aus Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauch- und Zwiebelpulver sowie Thymian oder Rosmarin bringt den Geschmack des Hähnchens auf das nächste Level. Wichtig: Das Hähnchen sollte von innen und außen großzügig eingerieben werden, damit jedes Stück ein Hochgenuss ist.

Kleine Beilagen wie Kartoffeln oder Zitronenscheiben können wunderbar mitgegart werden. Die Zitronenscheiben verleihen deinem ganzen Hähnchen in der Heißluftfritteuse ein frisches Aroma und sorgen für eine leckere Optik. Die eigentliche Arbeit übernimmt die Heißluftfritteuse: Bei 180 °C gart das Hähnchen für etwa 50 Minuten. Nach der Hälfte der Zeit solltest du es einmal wenden, damit die Haut gleichmäßig knusprig wird.

Dein ganzes Hähnchen wird in der Heißluftfritteuse so lecker, dass du dieses Gericht sicher immer wieder nachzaubern wirst. Auch für die anstehenden Weihnachtsschlemmereien eignet sich unserer Rezept wunderbar – so kannst du im Ofen die Plätzchen backen, während dein Hauptgang in der Heißluftfritteuse brutzelt.

Hast du Lust auf noch mehr leckere Ideen mit unserem liebsten Küchengerät, die als Beilage zu deinem Hähnchen passen? Dann schau mal auf unserem Rezept für gerösteten Rosenkohl aus der Heißluftfritteuse vorbei. Auch Champignons und Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse passen super dazu.