Dieser Garnelen-Mangosalat bringt den Sommer auf den Teller

Leicht, bunt und voller Geschmack – das fasst diesen Garnelen-Mangosalat wohl am besten zusammen. Und genau das passt doch perfekt zu den sonnigen Tagen des Jahres. Gerade jetzt, wenn der Sommer doch noch einmal rauskommt, ist es schwer, etwas zu finden, das den Hunger stillt, nicht schwer im Magen liegt und einfach glücklich macht. Zum Glück hast du diesen Salat gefunden, denn er erfüllt genau diese Anforderungen.

Garnelen-Mangosalat: bunte Vielfalt, im Handumdrehen zubereitet

Mit dem Garnelen-Mangosalat feierst du die Vielfalt des Sommers. Zarte Garnelen treffen auf saftig-süße Mango, cremige Avocado und knackige Cherrytomaten. Die Basis wird von frischem Feldsalat gebildet, der die zu erwartende Portion Grün hineinbringt, während die gerösteten Cashewkerne ein aromatisches und crunchy Topping bilden.

Diese Kombination aus tropischer Frucht und pikantem Biss machen den Salat zu einem absoluten Allrounder. Ob als Vorspeise bei einem gemeinsamen Dinner mit Freunden, unterwegs in der Mittagspause genossen oder aber auch als leichte Hauptspeise, wenn du dir einfach etwas mehr auf den Teller packst, begeistert dieses Gericht.

Das schnell zusammengerührte Dressing rundet diesen Salat einfach passend ab. Es vereint genau das richtige Zusammenspiel aus erfrischend fruchtig und herrlich würzig in sich. Nicht zu süß, nicht zu aufdringlich, sondern genau richtig, um die Garnelen und Mangowürfel zu ummanteln und ein stimmiges Gesamtbild abzugeben.

Gerade an warmen Tagen wird dich dieses Rezept glücklich machen, wenn du dir diesen schnellen, sättigenden und doch ausgefallen Salat gönnst. Und weil er in weniger als einer halben Stunde bereits verzehrt werden kann, passt er auch perfekt in deinen Kochplan nach der Arbeit! Überzeuge dich selbst und gönn dir diesen köstlichen Garnelen-Mangosalat.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf der Suche nach weiteren, leckeren Rezeptideen? Dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig! Für noch mehr aromatische Tiefe musst du dir diesen Garnelensalat mit Apfel und Dill anschauen. Oder du bereitest für das nächste Grillfest keinen Nudel-, sondern einen Garnelen-Nudelsalat zu. Aber auch mit einem Avocaodo-Artischockensalat kannst du nichts falsch machen!

Garnelen-Mangosalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 250 g Garnelen geschält und entdarmt

etwas neutrales Pflanzenöl zum Braten

40 g Cashewkerne

1 reife Mango

1 reife Avocado

150 g Cherrytomaten

1 kleine Schlangengurke

1 rote Zwiebel

1 kleine rote Chilischote

100 g Feldsalat Für das Dressing: 2 Limetten den Saft

2 EL Olivenöl

1 EL Sojasoße

1 TL Honig

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Brate die Garnelen in einer Pfanne 🛒 mit ausreichend Öl für 2-3 Minuten an, bis sie rosa und gar sind. Tupfe die abgekühlte Pfanne mit einem Stück Küchenrolle ab und röste die Cashewkerne ohne Öl an, bis sie leicht gebräunt sind und anfangen zu duften.

Schäle die Mango und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Halbiere die Avocado, entkerne sie und schneide das Fruchtfleisch ebenfalls in Würfel.

Wasche die Cherrytomaten und halbiere sie. Schäle die Gurke, halbiere und entkerne sie und schneide sie dann in halbmondförmige Stücke.

Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Halbiere und entkerne die Chilischote und schneide sie in feine Ringe.

Presse die Limetten aus. Rühre aus ihrem Saft, Olivenöl, Sojasoße, Honig und Senf das Dressing an. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche den Feldsalat und schleuder ihn trocken. Vermenge ihn in einer großen Schüssel mit Mango, Avocado, Tomaten, Gurke, Zwiebel, Chili und den Garnelen. Gieße das Dressing darüber und vermenge alles vorsichtig.

Serviere den Salat auf Tellern und garniere ihn mit den gerösteten Cashewkernen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.