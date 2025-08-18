Diese Garnelen schmecken wie Urlaub am Meer

Essen muss nicht immer ausgefallen sein, um gut zu schmecken. Diese Garnelen mit Knoblauchbutter sind ein perfektes Beispiel dafür, dass leckere Gerichte weder viel Zeit noch viele Zutaten brauchen. Nimm dir einen Moment Zeit und brate dir eine Pfanne davon. Sie sind so lecker, dass sie auch diejenigen überzeugen werden, die Meeresfrüchten ansonsten eher kritisch gegenüberstehen.

So machst du Garnelen mit Knoblauchbutter

Was steht in 20 Minuten auf dem Tisch und schmeckt nach Urlaub am Meer? Diese Garnelen mit Knoblauchbutter natürlich! Schon ein Bissen davon versetzt dich an die Mittelmeerküste und zaubert Bilder von glitzernder Wasseroberfläche, weißen Stränden und bunten Sonnenschirmen vor dein inneres Auge. Wenn dein Sommerurlaub noch ein wenig entfernt ist, bereitet dich dieses einfache Gericht schon mal stimmungsmäßig darauf vor.

Dafür benötigst du nur eine Handvoll Zutaten: Garnelen, Butter, Knoblauch, Petersilie und Salz. Verwende am besten bereits geschälte und geputzte Shrimps, dann sparst du dir das Gefriemel. Du kannst auch gefrorene Meeresfrüchte verwenden und diese vor dem Gebrauch auftauen. Schneide außerdem den Knoblauch und die Petersilie fein.

Beginne damit, ordentlich Butter in einer Pfanne zu erhitzen und brate dann die Shrimps an, bis sie rosa werden. Würze mit Salz und Pfeffer und gib den Knoblauch hinzu. Rühre gut durch, damit der Knoblauch etwas anbrät und lösch dann mit Zitronensaft ab. Lass diesen ein wenig einkochen, sodass er zusammen mit der Butter eine sämige Soße bildet. Schwenke die Garnelen mit Knoblauchbutter ein letztes Mal durch und lass die Petersilie einrieseln.

Nun kannst du sie schon servieren, deine Garnelen mit Knoblauchbutter. Am besten schmeckt dazu etwas angetoastetes Brot, mit dem du die Soße auf dem Tellerboden aufstippen kannst. Auch andere Varianten dieses Gerichts schmecken gut, beispielsweise, wenn du mit Weißwein statt Zitronensaft ablöschst oder ein paar Chiliflocken hinzugibst. Probiere einfach aus, worauf du Lust hast!

Garnelen mit Knoblauchbutter Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Garnelen geschält und geputzt, frisch oder aufgetaut

4 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

60 g Butter

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle und putze die Garnelen, falls nötig. Tupfe sie trocken. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Hacke auch die Petersilie.

Erhitze die Butter in einer großen Pfanne 🛒 , bis sie schäumt. Brate die Garnelen darin an, bis sie rosa werden. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib den Knoblauch dazu und rühre gut um, damit er leicht anröstet, aber nicht verbrennt.

Lösch mit Zitronensaft ab und lass die Flüssigkeit etwas einkochen, bis eine sämige Soße entsteht.

Schwenke die Garnelen mit Knoblauchbutter noch einmal durch, schmecke ab und streue die Petersilie darüber.

