Perfekt für warme Frühlingstage: ein Garnelen-Spargelsalat

Sobald es draußen wieder wärmer wird, darf es auch auf dem Teller etwas leichter werden. Mit diesem Garnelen-Spargelsalat zauberst du eine köstliche Mahlzeit, die sättigend ist, perfekt in die Jahreszeit passt und dennoch nicht schwer im Magen liegt.

Garnelen-Spargelsalat mit dezenter Zitrusnote

Spargel ist zu dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. In Deutschland ist der weiße Spargel ganz besonders beliebt, wobei wir diese Position im weltweiten Vergleich recht alleine vertreten.

Schaut man sich die Beliebtheit des saisonalen Stangengemüses an, so wird die grüne Variante eher bevorzugt. Sie schmeckt etwas würziger und hat vor allem den Vorteil, dass sie nicht oder nur ganz wenig geschält werden muss. Meist reicht es aber, die holzigen Enden zu entfernen und dann kann er auch schon zubereitet werden.

Mit seinem intensiveren, dezent nussigen Geschmack macht sich der grüne Spargel neben der Optik auch geschmacklich perfekt in diesem Garnelen-Spargelsalat. Frisches Gemüse wie Paprika, Spinat und Cherrytomaten machen den Salat bunt und vitaminreich. Garnelen setzen ein elegantes Highlight und liefern wertvolle Proteine.

Das würzig-süße Dressing und etwas Zitrone verleihen dem Salat den letzten Schliff. Er bietet sich als schnelles Abendessen, leichtes Lunch oder aber auch als Beitrag zu einem spontanen Frühlingspicknick im Park an. Probiere ihn unbedingt selbst und passe ihn gegebenenfalls nach deinem Geschmack an. Ein paar Oliven oder etwas Feta sorgen zum Beispiel für noch mehr Würze. Aber wenn wir einmal ehrlich sind: So wie er ist, braucht er eigentlich keine Extras mehr. Lass es dir schmecken!

Garnelen-Spargelsalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g grüner Spargel

300 g Garnelen

etwas neutrales Pflanzenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 rote Paprika

200 g Cocktailtomaten

250 g Babyspinat

2 TL Dijon-Senf

4 EL heller Balsamicoessig

2 TL Honig

1 EL Erdnussöl

1 Zitrone Zubereitung Wasche den Spargel und entferne die holzigen Enden. Schäle ihn, falls nötig zusätzlich. Schneide ihn anschließend in mundgerechte Stücke.

Schäle, sofern erforderlich, die Garnelen.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒 und brate die Spargelstücke darin für etwa 8 Minuten an. Würze sie mit ein etwas Salz und Pfeffer.

Wasche währenddessen die Paprika, Tomaten und den Spinat. Schleuder den Spinat trocken, schneide die Paprika in Würfel und halbiere die Tomaten.

Rühre aus dem Senf, Balsamicoessig, Honig und Erdnussöl das Dressing an. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Nimm den Spargel aus der Pfanne. Gib, falls nötig, ein wenig neues Öl in die Pfanne und brate die Garnelen darin für etwa 3 Minuten an. Würze sie dezent mit Salz und Pfeffer.

Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus einer Hälfte.

Vermenge alle Zutaten gründlich in einer großen Schüssel. Verteile den Salat gleichmäßig auf Tellern und garniere ihn mit den Garnelen. Träufle den Zitronensaft gleichmäßig über die Portionen.

