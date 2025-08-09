Leichte Kost für jeden Tag: Garnelen-Zucchini-Pfanne

Zucchinis wandern aktuell bei jedem Einkauf in deinen Korb, aber du weißt gar nicht genau, was du daraus kochen sollst? Dann lies jetzt weiter – wir haben da eine köstliche Idee für dich! Kombiniere das Sommergemüse doch mal mit Meeresfrüchten zu einer herrlich leichten Garnelen-Zucchini-Pfanne. In 25 Minuten fertig, bereichert das schnelle Rezept ab sofort deine Mahlzeiten. Komm, folge mir in die Küche!

Schnelles Rezept für Garnelen-Zucchini-Pfanne

Die Garnelen-Zucchini-Pfanne ist echte Sommerküche – frisch, lecker und herrlich unkompliziert. Die Zucchini, der Star unter den Sommergemüsen, bringt mit ihrem milden Geschmack und der zarten Textur genau die richtige Leichtigkeit ins Gericht. In der Pfanne angebraten, entfaltet sie ein nussiges Aroma, das himmlisch zu den anderen Zutaten passt.

Und die Garnelen? Zart und saftig machen sie die Pfanne edel, ohne dass du stundenlang in der Küche stehen musst. Damit es so richtig rund wird, kommt cremiger, salziger Feta ins Spiel. Der Käse in der Salzlake schmilzt leicht und verbindet sich so perfekt mit der Zucchini und den Garnelen. Frische Kräuter wie Petersilie und Basilikum sorgen für einen Extra-Kick, ebenso wie ein Spritzer Zitrone.

Ob du die Garnelen-Zucchini-Pfanne pur genießt, mit einem knusprigen Baguette oder lockerem Jasminreis, bleibt dir überlassen. Und wenn du dir die doppelte Menge zubereitest, kannst du das Gericht am nächsten Tag auch kalt noch einmal essen. Klingt super, oder?

Die Garnelen-Zucchini-Pfanne vereint Alles, was wir an warmen Tagen lieben: Frische, Leichtigkeit und trotzdem glücklich machend. Noch dazu sieht sie richtig appetitlich aus auf dem Teller. Du kannst die Garnelen-Zucchini-Pfanne also ganz entspannt zubereiten und hast danach noch genug Zeit, den Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon ausklingen zu lassen!

Wenn du nach dem nächsten Einkauf wieder überlegst, was du aus Zucchini zaubern kannst, haben wir da noch mehr Ideen für dich. Bereite als Nächstes mal Zucchinipuffer mit Feta zu, das ideale leichte Sommergericht. An weniger heißen Tagen schmeckt ein schneller Zucchini-Auflauf mit Käse. Oder du kochst eine italienische Zucchini-Scarpaccia. Schnapp dir deine Zucchini und lege gleich los!

Garnelen-Zucchini-Pfanne Vanessa 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 700 g Zucchini

4 Schalotten

1 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer

1 Bio-Zitrone

200 g Feta

400 g Eismeer-Garnelen gekocht, aus der Kühltheke

Petersilie

Basilikum Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Schalotten und hacke sie fein. Erhitze in einer großen Pfanne das Olivenöl bei mittlerer Temperatur und gib die Schalotten dazu. Lass sie für einige Minuten glasig dünsten. Wasche währenddessen die Zitrone heiß ab, reibe die Schale ab und presse den Saft aus.

Gib die Zucchini in die Pfanne und brate sie für etwa 5–7 Minuten an, bis sie weich, aber immer noch bissfest sind. Würze alles mit Salz, Pfeffer und der Zitronenschale. Zerbröckele den Feta und gib ihn in die Pfanne. Rühre ihn vorsichtig unter, damit er leicht schmilzt und sich gut mit der Zucchini verbindet.

Spüle die Garnelen kurz unter kaltem Wasser ab und tupfe sie trocken. Hebe sie unter die Zucchini-Mischung und erhitze sie für 2–3 Minuten, bis sie warm sind. Schmecke alles mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

Streue kurz vor dem Servieren gehackte Petersilie und Basilikum über die Pfanne. Fertig ist deine Garnelen-Zucchini-Pfanne! Am besten direkt heiß genießen.

