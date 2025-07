Einfach unwiderstehlich: Dieses Rezept mit Aprikosen ist das perfekte Sommergericht

Im Sommer kombinieren wir Früchte gerne mal herzhaft, legen sie auf den Grill oder backen sie im Ofen. Diese gebackenen Aprikosen mit Burrata sind das beste Beispiel dafür. Mit Honig, Rosmarin, gerösteten Kürbiskernen und eingelegten roten Zwiebeln verfeinert, wird daraus eine perfekte Beilage oder Vorspeise für jedes sommerliche Menü. Hier gibt’s das Rezept!

Gebackene Aprikosen mit Burrata: süß, cremig und knackig

Aprikosen landen bei mir meistens im Obstsalat oder werden als fruchtiger Snack nebenbei vernascht. Ab und an esse ich mal ein Stück Aprikosenkuchen. Wenn ich jedoch selbst koche und backe, denke ich nicht wirklich oft an das Steinobst. Schade eigentlich! Seit ich bei Leckerschmecker angefangen habe zu arbeiten, durfte ich immer wieder entdecken, wie vielseitig viele Lebensmittel sowie Obst- und Gemüsesorten sein können, wenn man die richtigen Rezept an der Hand hat. Und wenn man sich traut, ein bisschen kreativ in der Küche zu experimentieren.

Vor allem Sommerfrüchte wie Pfirsiche, Nektarinen und Aprikosen, die es nun wieder in Hülle und Fülle gibt, eignen sich auch für herzhafte(re) Gerichte. Die Kombination mit cremigem Burrata ist dabei unschlagbar. Doch bevor wir uns direkt ans Rezept wagen, gibt’s noch ein bisschen was Wissenswertes. Mit den Aprikosen-Facts kannst du dann bei der nächsten Dinnerparty punkten, während du deinen Gästen diese gebackenen Aprikosen mit Burrata servierst.

Ursprünglich stammen die kleinen, sonnengeküssten Früchte aus Zentralasien, genauer gesagt aus dem heutigen China und der Mongolei. Von dort kamen sie über die Seidenstraße nach Europa. Heute wachsen Aprikosen auch in den sonnigen Landschaften des Mittelmeerraums, besonders in Italien, Spanien und Frankreich findet man sie.

Aber was steckt eigentlich in den kleinen Früchtchen? Sie enthält viel Beta-Carotin (das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird und gut für Haut und Augen ist), Vitamin C für das Immunsystem und Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen.

Lust auf noch mehr Wissen? Die Kerne der Aprikosen können auch als Aromageber genutzt werden – zum Beispiel für Amaretto. Aber Vorsicht: Der rohe Kern enthält in größeren Mengen Blausäure und ist deshalb nicht zum Direktverzehr geeignet!

Geschmacklich sind Aprikosen richtige Alleskönner. Frisch und reif schmecken sie süß mit einer leichten, angenehmen Säure – gerade der perfekte Kontrast zu cremiger Burrata. Es gibt übrigens viele unterschiedliche Sorten: Einige sind größer und saftiger, andere etwas kleiner und intensiver im Geschmack. Besonders aromatisch sind Aprikosen, die an der Sonne gereift sind und eine leuchtend orangefarbene bis leicht rötliche Schale haben. Und ein kleiner Tipp: Die besten Aprikosen erkennst du daran, dass sie auf sanften Druck leicht nachgeben – dann sind sie perfekt!

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere leckere Rezepte mit Aprikosen. Hast du zum Beispiel schon einmal ein Paprika-Aprikosen-Hummus probiert? Dieser marokkanische Couscous mit Zucchini, Aubergine und getrockneten Aprikosen schmeckt auch richtig gut! Und auf dem Frühstückstisch sollte eine Aprikosen-Lavendel-Marmelade nicht fehlen. Guten Appetit!

Gebackene Aprikosen mit Burrata Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 8 Aprikosen

4 EL Honig

2 EL Olivenöl

2 Zweige frischer Rosmarin

3 EL Kürbiskerne

2 Burrata je ca. 125 g

Eingelegte rote Zwiebeln online erhältlich, z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Halbiere die Aprikosen, entferne die Kerne und lege die Hälften mit der Schnittseite nach oben in eine ofenfeste Form.

Beträufle die Aprikosen mit Honig und Olivenöl. Lege die Rosmarinzweige mit in die Form.

Backe die Aprikosen für 15-20 Minuten, bis sie weich und leicht karamellisiert sind.

Röste derweil die Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze, bis sie leicht nussig duften.

Verteile die Aprikosen auf zwei Teller. Zerreiße die Burrata und platziere sie auf den Früchten. Garniere alles mit eingelegten roten Zwiebeln und den Kürbiskernen. Würze alles mit Salz und Pfeffer.

