Avocado trifft Krabbe: für den nächsten Brunch-Moment wie im hippen Café

Wenn dich schon der Gedanke an zarte Krabben, cremige Avocado und geschmolzenen Käse schwach macht, dann ist dieses Rezept genau das Richtige für dich. Ein bisschen scharf durch Sriracha, super aromatisch durch frische Frühlingszwiebeln und unglaublich schnell gemacht. Perfekt für alle, die Qualität lieben, aber keine Lust haben, Stunden in der Küche zu stehen. Gönn dir jetzt unser Rezept für gebackene Avocado mit Krabbenfüllung!

Rezept für gebackene Avocado mit Krabbenfüllung: fast zu hübsch zum Essen

Käsebrot, Porridge, Rührei, Avocado-Toast und Chiapudding machen dich gerade nicht an? Dann wird es Zeit für etwas Neues auf dem Frühstückstisch. Eine gebackene Avocado mit Krabbenfüllung könnte da genau das richtige sein, um deine Geschmacksnerven aufzuwecken und sie mit etwas Abwechslung zu versorgen. Trotz der außergewöhnlichen kulinarischen Kombination bleibt die Zubereitung recht einfach und die Zutatenliste überschaubar.

Alles, was du brauchst ist eine Avocado, ein bisschen vorgekochtes Krabbenfleisch aus dem Kühlregal, Mayonnaise, Sriracha, Frühlingszwiebeln, Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer.

Die Avocado halbierst und entkernst du zunächst. Im nächsten Schritt ist auch schon die Füllung dran. Gib dafür das Krabbenfleisch mit der Mayo, der Sriracha und dem Zitronensaft in eine Schüssel. Schneide die Frühlingszwiebel in feine Ringe und füge sie hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer und vermenge alles gründlich miteinander. Danach kannst du die Krabbenfüllung auf die beiden Avocadohälften verteilen, mit Käse bestreuen und dann für etwa zehn Minuten im Ofen überbacken.

Sobald die gebackene Avocado mit Krabbenfüllung aus dem Ofen kommt, ist sie auch schon servierbereit. Noch etwas frischen Dill drüber und fertig ist ein wahres Luxusfrühstück. Mit einer Scheibe frischem, knusprigem Brot schmeckt das Ganze besonders köstlich. Und wenn der Hunger mal größer ist, kannst du allem mit einem Spiegelei oder pochierten Ei ein Upgrade verleihen.

Gebackene Avocado mit Krabbenfüllung Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Avocado

1 Frühlingszwiebel

100 g Krabbenfleisch gekocht

1 EL Mayonnaise

1 TL Zitronensaft

1 TL Sriracha-Soße oder nach Geschmack, z.B. hier erhältlich 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Etwas geriebener Käse

Frischer Dill zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Halbiere die Avocado und entferne den Kern. Wasche und schneide die Frühlingszwiebel in feine Ringe.

Vermische in einer Schüssel die Krabben mit Mayonnaise, Zitronensaft, Sriracha-Soße, Salz, Pfeffer und den Frühlingszwiebelringen.

Fülle die Mischung in die Vertiefungen der Avocadohälften.

Bestreue die gefüllten Avocadohälften mit etwas geriebenem Käse.

Backe die Avocados auf einem Backblech 8-10 Minuten im Ofen, bis der Käse geschmolzen und leicht goldbraun ist.

Garniere die Avocado nach Belieben mit frischem Dill und serviere sie warm.

