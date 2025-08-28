Das Geheimnis für unwiderstehlich gebackene Bohnen mit Speck aus dem Ofen

Manchmal habe ich große Lust auf Brotchips. Dann kaufe ich mir eine Packung, esse vielleicht eine Handvoll davon und der Rest steht ewig in der Küche rum. Mit diesem Rezept für gebackene Bohnen mit Speck habe ich aber endlich eine Möglichkeit gefunden, die Brotchips zu verarbeiten. Denn sie sind das i-Tüpfelchen bei diesem Gericht. Warum das so ist, verrate ich dir hier.

Schnelles Ofenrezept: gebackene Bohnen mit Speck

Es heißt, man solle mehr Hülsenfrüchte essen. Das fällt mir nicht immer ganz leicht. Wie gut, dass es aber dieses Rezept für gebackene Bohnen mit Speck gibt. Ab und zu in den Speiseplan mit eingebaut und schon kann ich einen Haken an diese Gemüsekategorie setzen.

Was ich aber ebenfalls bemerkenswert an dem Rezept finde: Es ist schnell zubereitet und unkomplizierte Gerichte liebe ich nach einem langen Tag besonders. Bevor man aber den ersten Happen probieren kann, geht es ans Kochen.

Für die gebackenen Bohnen schüttest du zuerst das Dosenwasser weg (oder hebst es auf, um daraus noch veganen Baiser oder ähnliches zuzubereiten) und spülst sie gründlich unter kaltem Wasser ab. Eine Zwiebel schneidest du in Streifen und Cherrytomaten werden halbiert. Dann brätst du Speckwürfel in einer Pfanne knusprig an, dünstest Zwiebel mit und gibst Bohnen sowie Tomaten dazu. Zum Schluss kommen noch Rosmarin und Gewürze hinzu.

Lass alles ein paar Minuten köcheln und fülle die Mischung in eine gefettete Auflaufform. Schiebe das Ganze in den Ofen und backe alles, bis das Gemüse weich ist.

Und jetzt komme ich noch zur Auflösung, was mit den Brotchips passiert. Ist das Ofengericht fertig, streust du noch grob zerkrümelte Brotchips darüber und genießt alles zusammen. Das bringt eine besondere crunchy Note in das Gericht. Clever, oder?

Öfter Bohnen essen? Mit diesen Rezepten für einen Drei-Bohnen-Salat, weiße Bohnen à la Cacio e Pepe oder ein Weiße-Bohnen-Curry gelingt das ganz leicht.

Gebackene Bohnen mit Speck Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

1 rote Zwiebel

250 g Cherrytomaten

400 g weiße Bohnen aus der Dose

100 g Speckwürfel

1 TL Salz

1/2 TL schwarzer Pfeffer

2 Zweige frischer Rosmarin

2 Handvoll Brotchips online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C Umluft vor. Streiche eine Auflaufform von innen mit Olivenöl ein.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Streifen. Teile die Cherrytomaten in zwei Hälften.

Gieße das Wasser der Bohnen ab und spüle die gründlich unter kaltem Wasser. Lass die Bohnen gut abtropfen.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Speckwürfel darin knusprig an. Gib die Zwiebelstreifen dazu und dünste sie glasig an.

Füge die Cherrytomaten und die Bohnen hinzu. Würze mit Salz, Pfeffer und den abgezupften Rosmarinnadeln. Rühre alles gründlich durch und fülle die Mischung in eine ofenfeste Form.

Schiebe die Form in den Ofen und backe alles für 20 Minuten, bis die Tomaten und die Bohnen weich sind

Hole die gebackenen Bohnen aus dem Ofen und streue grob zerbröselte Brotchips darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.