Verleihe Erdbeeren ein traumhaftes Gewand mit dieser Zubereitung

Die Erdbeersaison befindet sich aktuell ohne Frage in ihrer besten Phase. Die wunderschönen roten Früchte schmecken jetzt besonders gut. Sie sind schön saftig, herrlich aromatisch und haben genau die richtige Süße. Perfekt, um sie jetzt als gebackene Erdbeeren als Dessert zu genießen.

Gebackene Erdbeeren: so hast du die Sommerfrucht nach nie genossen

Gebackene Bananen sind ja bereits ein absoluter Klassiker bei uns. In jedem Asia-Restaurant kannst du dir die süßen kleinen Kugeln als Nachtisch, oft mit Eis oder Honig bestellen. Und genau an diesen goldgebackenen Köstlichkeiten orientieren sich auch unsere gebackenen Erdbeeren.

Im Sommer lieben wir es ohnehin, die kleinen roten Schätze in den verschiedensten Formen zu genießen. Sie sind wohl in der gesamten Leckerschmecker-Redaktion unsere liebsten Boten des Sommers. Und in dieser knusprig-süßen Variante scheinen sie noch einmal in einem ganz anderen, köstlichen Licht.

Das Besondere an diesem Rezept ist der kinderleicht angerührte Teig. Ganz ohne Ei, dafür aber mit einer Portion Sprudelwasser, die ihm eine leichte, luftige Struktur verpasst. Ein Tipp, den ich auch bei anderen Rezepten schon von meiner Oma beigebracht bekommen habe.

Dazu kommt nur ein wenig Vanillezucker, da die Erdbeeren selbst schon genügend Süße mit hineinbringen, die dann noch vom Honig erweitert wird. Wichtig ist, dass du die Erdbeeren gut vorbereitest. Achte darauf, dass sie gut abgetupft sind, nachdem du sie abgewaschen hast, sodass der Teig gut an ihnen haften bleibt.

Die gebackenen Erdbeeren sind nicht nur ein leckerer und kreativer Nachtisch, sie sind ein perfekter Snack im Sommer. Du kannst sie als süßes Fingerfood für Gartenpartys zubereiten oder als warmes Trostpflaster, falls deine Pläne von einem Sommerregen vereitelt werden. Wenn du magst, kannst du sie auch als Topping auf einer Portion Eis anrichten. So oder so: diese gebackenen Früchte werden dich glücklich machen.

Bei Leckerschmecker findest du die besten Erdbeerrezepte für den Sommer. Wenn du einen Airfryer hast, musst du Erdbeer-Quarkbällchen probieren. Bist du eher ein Fan von klassischem Gebäck? Dann zauber unsere Erdbeer-Streusel-Cookies. Und dieser Erdbeer-Butterkuchen darf in keinem Sommer fehlen.

Gebackene Erdbeeren Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 130 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 EL Zucker

1 Pck. Vanillezucker

200 ml Sprudelwasser

300 g Erdbeeren

500 ml neutrales Pflanzenöl

2 EL Honig Zubereitung Vermenge Mehl, Backpulver, Salz, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel. Gieße das Sprudelwasser dazu und verrühre es mit einem Handrührgerät 🛒 zu einem glatten, dickflüssigen Teig. Ist der Teig zu flüssig und haftet nicht gut an den Erdbeeren, gib noch etwas Mehl dazu.

Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und tupfe sie gut trocken.

Erhitze das Öl in einem Topf oder einer tiefen Pfanne auf etwa 170 °C. Gib die Erdbeeren in den Teig, sodass sie rundum bedeckt sind. Tauche sie anschließend für etwa 2-3 Minuten ins heiße Öl und lass sie rundherum goldbraun auspacken.

Hole sie mit einem Schaumlöffel hinaus, lass sie auf einem Küchenpapier abtropfen und beträufle sie mit dem Honig.

