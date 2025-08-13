Dieses Feierabendgericht ist im Nu zubereitet

Wenn man nach einem anstrengenden und vollen Tag nach Hause kommt, möchte man es sich eigentlich nur noch mit etwas Leckerem auf dem Sofa gemütlich machen. Lange in der Küche stehen? Nein, danke! Einfache Gerichte, die kaum Arbeit machen, sind da die Rettung. Deshalb lassen wir heute mal den Ofen für uns arbeiten und machen gebackene Feta-Kartoffeln.

So einfach sind gebackene Feta-Kartoffeln

Für die gebackenen Feta-Kartoffeln hast du wirklich so gut wie keine Arbeit. Versprochen! Ein bisschen Schnippeln, Würzen und Genießen ist alles, was für dieses Gericht auf deiner To-do-Liste steht. Also, fang an und überzeuge dich selbst.

Was die gebackenen Feta-Kartoffeln ebenfalls auszeichnet – neben Geschmack und einfacher Zubereitung – ist die kurze Zutatenliste. Schau zuerst in deinen Vorratsschrank. Sind dort Salz, Pfeffer, Olivenöl und getrockneter Thymian zu finden? Wenn nicht, dann ab auf die Einkaufsliste. Dazu kommen noch Frühkartoffeln, Feta, eine rote Zwiebel und frische Petersilie.

Dein Part der Arbeit besteht darin, die Kartoffeln zusammen mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Thymian zu vermengen, in eine Auflaufform zu geben und im vorgeheizten Backofen vorzubacken. In der Zwischenzeit schneidest du die Zwiebel in Streifen, wäschst die Tomaten und hackst die Petersilie.

Nach 15 Minuten holst du die Kartoffeln aus dem Ofen, gibst Zwiebel und Tomaten dazu, legst den Feta in die Mitte und träufelst noch etwas Olivenöl darüber. Dann geht es noch einmal für 15 Minuten zum Fertigbacken in den Ofen. Lass dir die gebackenen Feta-Kartoffeln mit gehackter Petersilie schmecken und wenn dir der Sinn nach etwas Frischem steht, gönn dir noch einen frischen Salat dazu.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du liebst es, wenn es beim Kochen schnell geht und Abwechslung auf dem Teller? Dann probiere doch mal den gebackenen Feta mit Riesenbohnen, gebackenen Feta mit Tomaten und Knoblauch oder Ofen-Zucchini mit Feta. Und ist doch noch nichts dabei, hilft dir unser Koch-Bot bei der Suche nach Rezepten.

Gebackene Feta-Kartoffeln Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

400 g kleine Frühkartoffeln mit Schale

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Thymian

1 rote Zwiebel

200 g Cherrytomaten

200 g Feta

1/2 Bund frische Petersilie Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Streiche eine Auflaufform 🛒 von innen dünn mit Olivenöl aus.

Wasche die Frühkartoffeln, halbiere größere Exemplare. Gib sie zusammen mit 1 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und Thymian in eine Schüssel und vermenge alle Zutaten gut.

Fülle die Masse in die Auflaufform und backe für 15 Minuten im Backofen vor.

Ziehe währenddessen die Zwiebel ab, schneide sie in dünne Streifen und wasche die Cherrytomaten.

Hol die Form mit den Kartoffeln aus dem Ofen, gib die Zwiebeln und die Tomaten dazu, lege den Feta in die Mitte und träufle das restliche Olivenöl darüber.

Schiebe die Form wieder in den Ofen und backe alles für weitere 15 Minuten, bis die Tomaten aufplatzen, die Kartoffeln goldbraun und der Feta weich ist.

Schneide die Petersilie grob und streue sie vor dem Servieren frisch über das Gericht.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.