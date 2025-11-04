Liebeserklärung an den Herbst: Darum dürfen Quitten nicht fehlen

Bist du auf der Suche nach einem einfachen, herbstlichen Rezept, bei dem der Ofen die ganze Arbeit macht? Dann haben wir heute gebackene Gewürz-Quitten für dich. Du brauchst nur Quitten, ein paar Gewürze, Apfel- sowie Zitronensaft und Vanilleeis – und noch etwas Geduld. Ob du dir etwas Besonderes gönnen willst oder zum Abschluss eines Menüs – dieses Quitten-Rezept musst du probieren!

Rezept für Gewürz-Quitten: easy, aber fancy

Hast du schon mal eine Quitte in der Hand gehabt? Goldgelb, mit einer samtigen Haut, aber kaum einer weiß so richtig, was er mit ihr anfangen soll. Und Überraschung: Man kann so viel mehr aus ihr zaubern als einfach nur Marmelade! Doch bevor wir uns an unser Rezept für gebackene Gewürz-Quitten machen, gibt es ein bisschen was, um deinen Wissenshunger zu stillen. Gern geschehen!

Die Quitte zählt zur Familie der Rosengewächse und ist entfernt mit Äpfeln und Birnen verwandt. Ursprünglich kommen die Quitten aus dem Kaukasus und Teilen Asiens, doch sie fühlen sich auch in unseren Breiten ganz wohl. Ihre Blüte ist ein echter Hingucker, aber ihr wahres Geheimnis liegt in der Frucht. Doch Achtung: Roh ist sie ungenießbar. Denn dann ist sie einfach nur hart, bitter und sauer – ungefähr so wie der Türsteher vor deinem liebsten Club. Im gekochten Zustand entfaltet sie jedoch ihre wahre Schönheit. Ihr Geschmack ist dann süß-säuerlich, mit einer leichten Zitrusnote; eine Mischung aus Apfel, Birne und Zitrone. Für mich klingt das einfach nur köstlich!

Kombiniert man sie mit herbstlichen Gewürzen wie Zimt, Muskat, Nelken und Sternanis verwandelt sie sich in ein Wohlfühldessert vom Feinsten. Fruchtig verbindet sich hier mit würzig. Und weil das noch nicht ausreicht, gibt’s noch eine Portion cremiges Vanilleeis dazu.

Genauso lecker schmecken die gebackenen Gewürz-Quitten mit karamellisierten Nüssen, gebackenen Streuseln oder einfach etwas Granola. Und statt Eis geht auch griechischer Joghurt oder ein Klecks Schlagsahne. Mein Geheimtipp: Kombiniere die Quitten mit Milchreis.

Wir bei Leckerschmecker lieben Quitten und zaubern gern allerlei Köstliches aus dem Obst. Lass dir unseren Quitten-Crumble schmecken, schmiere dir ein Frühstücksbrötchen mit Quittenmarmelade oder lass dich von diesem herbstlich-herzhaften Gulasch mit Quitten und Steinpilzen überraschen. Fröhliches Schlemmen!

Gebackene Gewürz-Quitten Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Quitten

2 EL brauner Zucker

1 TL Anis gemahlen

1 TL Zimt

1 Prise Muskatnuss gerieben

200 ml Apfelsaft

1 EL Zitronensaft

2 Kugeln Vanilleeis zum Servieren Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C vor. Schäle die Quitten, halbiere sie und entferne das Kerngehäuse. Tipp: Ein Ein elektrischer Obstschäler 🛒 kann dir die Arbeit abnehmen. Vermische Zucker, Anis, Zimt, Muskatnuss, Apfelsaft und Zitronensaft in einer Schüssel. Lege die Quitten in eine Auflaufform und übergieße sie mit der Saft-Gewürzmischung. Backe die Quitten abgedeckt für 40 Minuten. Nimm danach die Abdeckung ab und röste sie weitere 10 Minuten, bis die Quitten leicht karamellisieren. Serviere die Quitten warm mit je einer Kugel veganem Vanilleeis. Notizen Kochlöffel, Pfannenwender und Co. sind nicht nur klasse zum Kochen. Unsere Freunde von Geniale Tricks zeigen dir, was du noch alles aus ihnen basteln kannst. Hier geht’s zu den Deko- und Upcycling-Ideen aus alten Küchenutensilien

