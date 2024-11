Lass dich von dieser gebackenen Kartoffelsuppe verzaubern

Heute wird es wieder Zeit für Hausmannskost. Wir bereiten eine gebackene Kartoffelsuppe zu, die herzhaft, sättigend und wärmend ist. Perfekt also für kalte Tage, an denen man es sich zu Hause gemütlich machen will. Lass sie uns gleich gemeinsam zubereiten!

Gebackene Kartoffelsuppe: cremig und aromatisch

Kartoffelsuppe ist ein echter Klassiker. Ursprünglich aus den Anden stammend, kamen Kartoffeln im 16. Jahrhundert auch nach Europa und wurden rasch zu einem der beliebtesten Lebensmittel. Kein Wunder, sind sie doch lange lagerfähig, nahrhaft und vielseitig einsetzbar.

Das Besondere an der gebackenen Kartoffelsuppe ist, dass die Erdäpfel im Ofen gebacken werden, bevor sie in die Suppe kommen. Das verleiht ihr einen ganz außergewöhnlichen Geschmack.

Schneide die Kartoffeln dafür in Stücke und verteile sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Beträufele sie dann noch mit etwas Öl und würze sie mit Salz und Pfeffer. Jetzt müssen sie für etwas eine halbe Stunde im Ofen garen, bis sie goldbraun und weich sind.

Danach brätst du Zwiebeln und etwas Knoblauch in einem Topf an und gibst die Kartoffeln hinzu. Gieße alles mit Brühe auf und lass es noch eine Viertelstunde köcheln. So werden die Kartoffel sehr weich und zerfallen fast. Nun pürierst du alles, lässt aber ruhig ein paar Kartoffelstücke ganz. Abgeschmeckt wird die gebackene Kartoffelsuppe mit Käse, Sahne und Paprikapulver. On top kommen gehackter Schnittlauch und kross gebratene Speckwürfel. Mmh, das klingt einfach zu lecker!

Die gebackene Kartoffelsuppe ist für uns der Inbegriff eines gemütlichen Abends zu Hause, wenn es draußen grau und ungemütlich ist. Lass dich von unserem leckeren Rezept inspirieren und genieße einen Teller dieser leckeren Suppe!

