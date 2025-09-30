Dieses Frühstück schmeckt nach Mandelcroissant, aber ist viel gesünder

Was, wenn du jeden Tag mit dem Geschmack von Mandelcroissants starten könntest? Das geht! Und zwar mit unserem Rezept für gebackene Mandelcroissant-Haferflocken. Süß, nussig, gesund und schnell im Ofen – perfekt für Meal Prep! Wir zeigen dir, wie du sie zubereitest.

Gebackene Mandelcroissant-Haferflocken: köstlich und gesund

Nichts geht über eine brühend heiße Tasse guten Kaffees und ein frisch gebackenes, nach Butter duftendes Croissant, das gerade frisch aus dem Ofen kommt. Wenn es nach mir ginge, würde ich meinen Morgen jeden Tag mit einem Mandelcroissant und einem cremigen Cappuccino starten. Traumhaft köstlich! Du siehst, mein Herz gehört ganz dem knusprig-fluffigen Gebäck.

Nachdem ich weder eine Meisterbäckerin bin noch genug Geld habe, um jeden Tag einen Besuch in einer fancy Boulangerie zu machen, muss eine Alternative her. Eine, die am besten auch noch etwas gesünder ist, sodass man sie ganz ohne Reue und schlechtes Gewissen genießen kann.

Wer ein bisschen auf Instagram und TikTok unterwegs ist, hat womöglich schon eine Ahnung. Denn mittlerweile gibt es alle möglichen schmackhaften Variationen davon, die teilweise mehr nach Dessert als Frühstück schmecken. Die Rede ist von Baked Oats oder gebackenen Haferflocken. Und wir zaubern heute gebackene Mandelcroissant-Haferflocken!

Dafür brauchst du nur Haferflocken, Hafer- und Mandelmehl, Backpulver, eine Prise Salz, Mandelmilch sowie -mus, eine reife Banane und ein Süßungsmittel deiner Wahl. Daraus mischst du einen glatten Teig, den du im Anschluss in einer Auflaufform für eine knappe halbe Stunde backst. Die Oberfläche bestreuen wir vor dem Backen noch mit einigen Mandelblättchen für Extracrunch.

Sobald die gebackenen Mandelcroissant-Haferflocken leicht abgekühlt sind, kannst du sie mit etwas Puderzucker bestäuben, in Stücke schneiden und dein Frühstück genießen. Ein Klecks Vanillejoghurt passt ganz wunderbar dazu. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere leckere Baked-Oats-Rezepte, die dich satt und glücklich machen. Probiere doch als nächstes mal Nutella-Baked-Oats oder Carrot Cake Baked Oats. Mindestens genauso köstlich sind unserer gebackenen Blaubeer-Bananen-Haferflocken. Lass es dir schmecken!

Gebackene Mandelcroissant-Haferflocken Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Haferflocken

80 g Hafermehl online erhältlich, z.B. hier 🛒

70 g Mandelmehl selbstgemacht oder online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

1/2 TL Vanilleextrakt online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Banane

3 EL Mandelmus

3-4 EL Agavendicksaft oder nach Geschmack

160 ml Mandelmilch ungesüßt

30 g Mandelblättchen

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette eine Auflaufform leicht ein. Vermische in einer großen Schüssel die Haferflocken, das Hafermehl, das Mandelmehl, das Backpulver und die Prise Salz. Zerdrücke die Banane in einer separaten Schüssel und rühre das Mandelmus, den Agavendicksaft, die Mandelmilch und das Vanilleextrakt unter, bis eine glatte Masse entsteht. Gib die flüssigen Zutaten zu den trockenen und vermenge alles zu einem gleichmäßigen Teig. Fülle den Teig in die vorbereitete Auflaufform und streue die Mandelblättchen gleichmäßig darüber. Backe den Auflauf für 25–30 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Nimm den Auflauf aus dem Ofen, lass ihn leicht abkühlen und bestäube ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.