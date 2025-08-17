Diese Frühstück besticht mit seiner Pflaumen-Power: süß, cremig und crunchy

Ein Frühstück, dass ein klein wenig an frisch gebackenen Pflaumenkuchen erinnert und dennoch gesund ist? Das gibt’s! Diese gebackenen Pflaumen mit Joghurt und Granola sind fix zubereitet, brauchen nur wenige Zutaten und schmecken so köstlich, dass sie vielleicht sogar bald dein neues Lieblingsfrühstück sind. Hier ist das Rezept!

Rezept für gebackene Pflaumen mit Joghurt und Granola

Ich liebe Pflaumen, ganz gleich welche Jahreszeit! Während ich sie in den warmen Monaten gerne einfach so mit Joghurt oder Quark oder in einem Smoothie genieße, werden sie im Herbst und Winter mit Zimt eingekocht und mit Milchreis gegessen.

Letztens hatte eine gute Freundin einen Pflaumenkuchen gebacken und mich zum Sonntagskaffee eingeladen. Als ich zur Tür hereinkam, duftete es bereits überall köstlich nach Zimt und Butterstreuseln. Was ich nicht wusste: Ich sollte gleich in den Genuss eines noch leicht warmen Stückchens dieses Gebäcks kommen. Noch ein Klecks frisch geschlagene Sahne obendrauf, einfach zum Reinlegen! Ich verdrückte schließlich zwei große Stücke Kuchen… und eins durfte ich sogar noch mitnehmen. Meine Freundin wusste einfach, was mich happy macht.

Noch Tage später musste ich an ihren phänomenalen Pflaumen-Streuselkuchen denken. Am liebsten hätte ich jeden Tag etwas davon zum Frühstück genascht. Täglich Kuchen zum Frühstück ist aber auch nicht die Lösung. Ich überlegte, wie ich eine leichtere und gesündere Frühstücksvariante kreieren könnte. Herausgekommen sind die gebackenen Pflaumen mit Joghurt und Granola.

Das Tolle an diesem Rezept: In einer knappen halbe Stunde steht es verzehrfertig auf dem Tisch. Dafür musst du nur Pflaumen halbieren, entkernen und mit einer Mischung aus etwas Honig Orangensaft, Zimt und Kardamom in eine Auflaufform geben und backen. Während die Früchtchen im Ofen schmoren, kannst du dich für den Tag startklar machen.

Sobald die Pflaumen aus dem Ofen kommen, kannst du sie auf etwas griechischem Joghurt anrichten. Dann streust du noch etwas Granola deiner Wahl darüber. Fertig!

Warum nicht öfter mal Pflaumen zum Frühstück genießen? Mit unseren Rezepten für einen Pflaumen-Smoothie, diesen Grießbrei mit Pflaumen oder unsere Pflaumenhörnchen geht das. Guten Appetit!

Gebackene Pflaumen mit Joghurt und Granola Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 6 reife Pflaumen

2 EL Honig

1 TL Zimt

1 Prise Kardamom

1 Bio-Orange Abrieb und 2 EL Saft

200 g griechischer Joghurt

4 EL Granola Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne die Kerne.

Lege die Pflaumenhälften mit der Schnittseite nach oben in eine ofenfeste Form 🛒

Mische in einer kleinen Schüssel den Honig, Zimt, Kardamom, Orangensaft und den Orangenschalenabrieb.

Verteile die Honig-Orangen-Mischung gleichmäßig über den Pflaumen.

Backe die Pflaumen für 15-20 Minuten, bis sie weich und duftend sind.

Lass sie kurz abkühlen und serviere die gebackenen Pflaumen auf dem Joghurt.

Bestreue das Ganze mit Granola und genieße die fruchtige Kombination warm oder lauwarm.

