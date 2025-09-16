Das perfekte Ofenrezept: Pflaumen mit geschmolzenem Käse und Kräutern

Auf der Suche nach einem neuen Wohlfühlgericht, das schnell geht, lecker schmeckt und mit dem du im Notfall auch spontane Dinner-Gäste beeindrucken kannst? Hier kommen unsere gebackenen Pflaumen mit Ofen-Camembert! Die süß-herzhafte Kombi erobert im Sturm alle Herzen. Hier gibt’s das Rezept.

Rezept für gebackene Pflaumen mit Ofen-Camembert

Wenn du auf den Kontrast zwischen süß und herzhaft stehst, ist dieses Rezept genau für dich. Vor allem als Käseliebhaber kommst du hier auf deine Kosten. Stell dir einmal kurz vor, wie saftige, süß-säuerliche Pflaumen im Ofen langsam weich werden und dabei eine leicht karamellisierte Note entwickeln. Eine Balsamico-Reduktion gibt ihnen eine feine süß-herbe Tiefe, die durch den braunen Zucker noch verstärkt wird. Walnüsse sorgen für einen knackigen Kontrast zu den geschmorten Früchten und bringen eine buttrige, nussige Note ins Gericht. Klingt fantastisch, oder?

Aber das ist noch nicht alles: Rosmarin und Thymian verleihen der Komposition eine aromatische, beinahe mediterrane Würze. Diese Mischung hebt die Fruchtigkeit der Pflaumen hervor und gibt dem Ganzen eine feine Würze, die weder zu stark noch zu schwach dominiert.

Und dann ist da natürlich der warme, geschmolzene Camembert. Außen mit leicht karamellisiertem Rand, innen cremig-zart laufend, bildet er die perfekte Begleitung zu den Pflaumen. Sein mild-würziger Geschmack ergänzt die Süße der Früchte und die herben Noten der Balsamico-Reduktion in einer Weise, die einfach nur zum Reinlegen ist.

Dieses Gericht ist vielseitig genug, um für sich allein eine kleine Geschmacksexplosion zu sein. Aber mit ein paar Beilagen kannst du das Erlebnis noch weiter auf die Spitze treiben.

Serviere ein knuspriges Baguette oder ein rustikales Bauernbrot dazu. Damit kannst du wunderbar den geschmolzenen Camembert aufdippen oder die Balsamico-Soße auf den Teller bringen. Es macht das Gericht bodenständiger und sättigt gleichzeitig.

Ein frischer Blattsalat mit Rucola, Babyspinat oder gemischtem Grün passt perfekt. Ein leichtes Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft, Honig und Senf ergänzt die Aromen des Hauptgerichts, ohne sie zu überlagern. Für etwas Crunch kannst du geröstete Pinienkerne oder Kürbiskerne darüberstreuen.

Lass dir als nächstes gefüllte Pflaumen mit Ziegenkäse schmecken oder backe diese Ziegenkäse-Pflaumen-Tartelettes. Mindestens genauso köstlich: Burrata mit Linsen und Pflaumen.

Gebackene Pflaumen mit Ofen-Camembert Olivia 4.25 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 6 Pflaumen

3 EL Balsamico-Essig z.B. diesen hier 🛒

1 EL brauner Zucker

1 TL Butter

30 g Walnüsse

1 EL Olivenöl

2 Zweige Rosmarin

2 Zweige Thymian

1 Camembert ca. 250 g

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 180°C vor.

Halbiere die Pflaumen, entferne die Kerne und viertele sie.

Erhitze den Balsamico-Essig mit dem braunen Zucker in einem kleinen Topf. Rühre regelmäßig um, bis die Mischung auf kleiner Flamme etwas einreduziert und dickflüssig ist.

Röste die Walnüsse in einer Pfanne mit 1 TL Butter leicht an. Stelle sie beiseite.

Lege die Pflaumenhälften in eine Ofenform und träufle etwas Olivenöl darüber. Gib die vorbereitete Balsamico-Reduktion großzügig auf die Pflaumen.

Zupfe die Nadeln des Rosmarins und die Blätter des Thymians von den Zweigen, verteile sie auf den Pflaumen und gebe einige ganze Rosmarin- und Thymianzweige in die Form, um zusätzliches Aroma zu erzeugen.

Platziere den Camembert neben den Pflaumen und ritze ihn oben leicht ein, damit er gleichmäßig schmilzt.

Backe alles für ca. 15-20 Minuten, bis der Camembert weich und die Pflaumen schön aromatisch sind.

Nimm die Form aus dem Ofen, bestreue das Gericht mit den gerösteten Walnüssen und würze alles abschließend mit Salz und Pfeffer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.