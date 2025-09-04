Burrata schmeckt immer, so zubereitet aber besonders gut

Wie wäre es mit einem Gericht, das zum Frühstück, Mittag oder Abendessen genau gleich gut passt? Was, sowas gibt es, fragst du dich jetzt vielleicht? Na klar! Und dafür musst du nicht einmal das Rad neu erfinden. Stattdessen schmeißt du deinen Ofen an und bereitest gebackene Tomaten mit Burrata zu. So einfach, so lecker, so geht’s!

Gebackene Tomaten mit Burrata und Olivenöl

Gebackene Tomaten waren für mich eine absolute Ofenbarung – ähm, ich meine natürlich eine „Offenbarung“. Sorry, der kleine Wortwitz musste sein. Tatsächlich aß ich sie zum ersten Mal bei einem Urlaub in England zum Frühstück, wie sollte es auch anders sein. In meiner Familie aßen wir zwar gern Tomaten, aber meist eher als Salat oder Soße, niemals gebacken. Das würde sich nach diesem schicksalsschweren Frühstück ändern und gebackene Tomaten jeglicher Art fanden schnell ihren Weg auf unseren familiären Speiseplan.

Mit den Jahren entwickelten sich aus schlichten Tomaten weitere Rezepte. Ich ersetzte Strauchtomaten durch Kirschtomaten, denn diese schmecken, sind wir mal ehrlich, viel mehr nach Tomate als es die roten Supermarkt-Wasserbomben jemals könnten. Schließlich fand auch Mozzarella, genauer gesagt Burrata, seinen Weg zu den süßen, geschmolzenen Tomaten. Seitdem gibt es gebackene Tomaten mit Burrata mit beruhigender Regelmäßigkeit in meinen eigenen vier Wänden.

Gebackene Tomaten mit Burrata sind ein ziemlich perfektes Gericht: Sie sind einfach zubereitet, brauchen nur eine Handvoll Zutaten und schmecken dabei doch so gut, dass dieses simple Gericht schnell zu einem Favoriten von dir und sämtlichen glücklichen Essens-Gästen, denen du es servierst, wird. Das Beste: Egal, zu welcher Tageszeit du zum Essen einlädst, die Kombi aus süß gerösteten Tomaten und cremigem, mildem Burrata geht immer. Brunch, Lunch, oder Dinner, dieses Gericht erfüllt all deine Anforderungen, also probier’s direkt mal aus!

Gebackene Tomaten mit Burrata

2 Kirschtomatenrispen etwa 10 Tomaten an jeder Rispe

2 EL Olivenöl

grobes Meersalz z.B. dieses hier 🛒

1 Burrata

einige Basilikumblätter

etwas Balsamico-Essig nach Geschmack

Chiliflocken optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor.

Wasche die Tomaten vorsichtig, sodass sie sich nicht von der Rispe lösen. Lege sie auf ein Blech, beträufele sie mit 1 EL Olivenöl und streue etwas Meersalz darüber.

Backe die Tomaten etwa 15-20 Minuten, bis sie aufplatzen und weich werden.

Lege die Tomaten vorsichtig auf einen Teller und verteile den Burrata in Stücken darauf.

Träufele den Rest des Öls darauf, salze den Burrata und garniere das Ganze mit Basilikum, etwas Balsamico und Chiliflocken, wenn du magst.

