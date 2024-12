Gebackener Camembert mit Granatapfelkernen und Pistazien: Last-Minute-Vorspeise zu Weihnachten

Heute ist Heilig Abend und du stellst fest, dass dir noch eine Vorspeise für dein Weihnachtsessen fehlt? Nun wird es aber höchste Zeit. Zum Glück haben die Supermärkte auch am 24. noch ein paar Stunden geöffnet und du kannst noch schnell die fehlenden Zutaten besorgen. Aber was soll es überhaupt geben? Am besten etwas, das schnell geht und wenig Arbeit macht wie gebackenen Camembert mit Granatapfelkernen und Pistazien.

Schnell gemacht: gebackener Camembert mit Granatapfelkernen

Eine Vorspeise darf bei einem Weihnachtsessen nicht fehlen, schließlich stimmt sie auf das Menü ein und macht Appetit auf mehr. Was aber, wenn dir die passende Vorspeise immer noch fehlt? Eine wirklich schnelle und einfache Last-Minute-Idee ist da ein gebackener Camembert mit einem Topping aus Granatapfelkernen und gehackten Pistazien.

Je nachdem, wie viele Gäste du zu deinem Weihnachtsdinner erwartest, benötigst du Camemberts. Ein Käse reicht für zwei Personen. Auf deinem Einkaufszettel stehen außerdem Pistazienkerne, frische Rosmarinzweige und Granatäpfel. Aus deinem Vorrat kommen Honig, Salz, Pfeffer sowie etwas Öl.

Die Zubereitung der Vorspeise ist wirklich einfach und macht nicht viel Arbeit. Du brauchst lediglich den Camembert auf der Oberseite etwas einritzen, in eine mit Öl eingefettete Auflaufform 🛒 legen und mit einer Masse aus Granatapfelkernen und gehackten Pistazien sowie frischem Rosmarin belegen. Dann geht es ab in den Ofen, wo der Käse rund zwölf Minuten backen muss, bis er weich wird und anfängt zu schmelzen.

Der weiche, würzige Käse bildet einen aromatischen Kontrast zu den süßen Granatapfelkernen und den knusprigen Pistazien. Dazu schmeckt frisches Baguette oder ein schneller Feldsalat mit einem Essig-Öl-Dressing.

Wer Käse als Vorspeise mag, der sollte sich unsere gebackenen Birnen mit Gorgonzola nicht entgehen lassen. Leckeres Fingerfood als Vorspeise servierst du mit diesen Camembert-Muffins mit Blätterteig oder diese Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys.

Gebackener Camembert mit Granatapfelkernen und Pistazien

etwas Pflanzenöl

1 EL gehackte Pistazien

1/2 Granatapfel

1 TL Honig

frischer Rosmarin

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine kleine Auflaufform dünn mit Öl ein.

Schneide die Oberfläche des Camemberts kreuzweise ein. Der Käse geht beim Backen so besser auf.

Hacke die Pistazien und entkerne den halben Granatapfel. Vermenge Granatapfelkerne und gehackte Pistazien in einer Schüssel miteinander.

Lege den Camembert in die vorbereitete Form, träufle den Honig darüber. Verteile dann die Pistazien-Granatapfel-Mischung auf dem Käse und lege einen Zweig Rosmarin darauf.

Backe den Camembert für etwa 10–12 Minuten, bis er weich und leicht geschmolzen ist.

Hole den Camembert vorsichtig aus dem Ofen und würze ihn nach Geschmack mit Salz und Pfeffer. Genieße den Käse warm mit frischem Baguette.

