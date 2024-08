Gebackener Feta mit Feigen: spätsommerliche Delikatesse

Diese kleine Köstlichkeit ist für Genießer, die es unkompliziert mögen: Knusprig gebackener Feta mit saftigen Feigen, dazu etwas Honig und Rosmarin! Da läuft doch jedem das Wasser im Mund zusammen. Serviere dazu ein Stück Brot und das Glück ist perfekt. Mit so wenig Handgriffen und einer überschaubaren Zutatenliste kannst du dir etwas Gutes tun. Dieses Rezept zeigt dir, wie.

Gebackener Feta mit Feigen: in 25 Minuten fertig

Das ist der Spätsommer auf dem Teller: gebackener Feta mit Feigen. Denn im Herbst schmeckt das Obst besonders süß und aromatisch. Als könntest du mit jedem Bissen die Sonne schmecken, die monatelang auf die hübschen Früchte am Feigenbaum schien. Obst im Allgemeinen ist ja schön und gut, manchmal esse ich es allerdings nur, weil es gesund ist. Feigen hingegen sind neben Datteln und Granatäpfeln die Bonbons der Natur, meiner Ansicht nach. Die würde ich auch essen, wenn sie ungesund wären.

Ich möchte deshalb seit Jahren einen Feigenbaum. Warum ich bisher noch keinen angeschafft habe, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn du einen besitzt, dann sei dir meines Neides gewiss. Gebackener Feta schmeckt mit eigenen Feigen vom Baum sicherlich besonders gut. Und die Zubereitung ist so herrlich einfach! So kannst du im Handumdrehen ein Gericht zaubern, das nach Delikatesse schmeckt, aber wunderbar im hektischen Alltag zuzubereiten ist.

Lege einfach ein Stück Feta in eine ofenfeste Form, platziere in Scheiben geschnittene Feigen drumherum und bedecke ihn mit Rosmarinzweigen und einem Esslöffel Olivenöl. Das ist in fünf Minuten erledigt. Anschließend kommt die leckere Kreation für etwa 20 Minuten in den Ofen. Beträufle alles ofenfrisch mit etwas Honig. Gebackener Feta mit Feigen schmeckt „pur“, zu Brot oder einem Salat mit Walnüssen.

Da wir gerade von Walnüssen reden – gebackener Feta mit Walnüssen und Thymian ist auch eine ausgezeichnete Idee. Gebratener griechischer Feta schmeckt besonders knusprig dank einer Panade aus Paniermehl. Und Freunde des Dips sollten unbedingt diesen fluffig aufgeschlagenen Whipped-Feta-Dip probieren.