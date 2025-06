So lecker ist gebackener Feta mit mediterranem Ofengemüse

Der Trend, Feta mit Gemüse im Ofen zu backen, ist mittlerweile von unseren Speiseplänen nicht mehr wegzudenken. Keine Überraschung, denn es schmeckt auch einfach zu gut. Angefangen hat alles mit dem Rezept „Uunifetapasta“ der finnischen Bloggerin Jenni Häyrinen. Heute gibt es zig verschiedene Varianten. Eine davon: unser gebackener Feta mit mediterranem Ofengemüse.

Gebackener Feta mit mediterranem Ofengemüse

Egal ob Sommer oder Winter: Ofengemüse ist zu jeder Jahreszeit ein Genuss und mit Feta dazu wird es noch aromatischer. Gebackener Feta mit Gemüse hat sich in den vergangenen Jahren vom Internethit zu einem kulinarischen Dauerbrenner gemausert. Auch wir von Leckerschmecker lieben dieses Rezept und probieren immer wieder neue Varianten davon aus.

Gebackener Feta ist im Handumdrehen zubereitet. Auch das macht das Rezept so beliebt. Man hat nur wenig Arbeit und ehe man sich versieht, ein leckeres Gericht auf dem Teller, das je nach Jahreszeit und verfügbarem Gemüse einfach abgeändert werden kann. So schmeckt der Ofen-Feta zum Beispiel in Frühjahr wunderbar auch als Baked Feta Pasta mit Spargel, im Herbst als Ofen-Feta mit Kürbis oder zwischendurch als gebackener Feta mit Honig und Walnüssen.

Bei dieser Variante stellen wir mediterranes Gemüse in den Mittelpunkt. Wir verwenden Kirschtomaten, da sie besonders aromatisch schmecken, Zucchini, Paprika, rote Zwiebel, Knoblauch für den Geschmack und eine kleine Aubergine. Das Gemüse wird zunächst gewaschen und geputzt. Die Zucchini schneidest du in Scheiben, die Paprika und die Aubergine würfelst du. Teile die Zwiebel in Streifen und den Knoblauch in Scheiben.

Ist das erledigt, gibst du das Gemüse zusammen mit Öl, Salz, Pfeffer und Thymian in eine Schüssel und mischst alles gut durch. Dann geht es auch schon in eine Auflaufform. Lege den Feta in die Mitte und beträufle ihn mit etwas Olivenöl. Lege die verbliebenen Thymianzweige darauf und ab mit allem in den Ofen zum Backen.

Zum gebackenen Feta mit mediterranem Ofengemüse schmeckt frisches Ciabatta besonders gut. Probiere das Gericht aber auch mal mit Nudeln oder genieße es pur. Und fehlt was, dann füge weiteres Gemüse wie etwa Oliven, zusätzliche Gewürze oder auch Nüsse hinzu.

Gebackener Feta mit mediterranem Ofengemüse Judith 4.09 ( 34 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Kirschtomaten

1 kleine Zucchini

1 kleine Aubergine

1 rote Paprika

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g Feta

2 EL Olivenöl

4 Zweige frischer Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche dann das Gemüse. Schneide die Zucchini dann in Scheiben, entkerne die Paprika und schneide sie in Stücke. Schneide die Zwiebel in Streifen und die Aubergine ebenfalls in Stücke. Ziehe den Knoblauch ab und schneide ihn in Scheiben.

Fülle das Gemüse in eine Schüssel und vermenge es gründlich mit dem Olivenöl, etwas Salz, Pfeffer und zwei Zweigen Thymian.

Verteile das Gemüse gleichmäßig in einer Auflaufform 🛒

Lege einen ganzen Feta in die Mitte. Träufle etwas Öl darüber und lege die restlichen Thymianzweige darauf. Schiebe dann alles in den Ofen und backe das Gemüse rund 30 Minuten, bis es gar und leicht gebräunt ist.

Serviere das Gericht noch warm mit Brot oder Nudeln als Beilage.

