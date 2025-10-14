Gebackener Kürbis mit Sahnesoße aus dem Ofen: einfach und lecker

Ob als Beilage oder solo auf dem Teller: Gebackener Kürbis mit Sahnesoße ist ein Gedicht! Auch wenn wir uns mit riesigen Schritten auf Weihnachten zubewegen, darf Kürbis gern weiterhin ab und an auf unseren Tellern landen. Immerhin ist die Saison noch nicht vorbei. Also, worauf wartest du noch?

Gebackener Kürbis mit Sahnesoße: Gutes aus dem Ofen

Die Zubereitung des gebackenen Kürbisses mit Sahnesoße ist wie bei vielen unserer Rezepte kinderleicht. Somit ist dieses Gericht auch absolut geeignet, wenn du dir nach einem langen Tag etwas kochen möchtest, aber weder Zeit noch Muße hast, lange in der Küche zu stehen. Der Ofen nimmt dir einen Großteil der Arbeit ab. Während der Kürbis in der Röhre schmort, rührst du schon einmal die Soße an. Am Ende bringst du beides zusammen und der Genuss kann beginnen.

Wir essen den gebackenen Kürbis mit Sahnesoße gern entweder als Beilage oder mit einem frischen Salat. Auch ein paar Scheiben frisches Baguette schmecken toll dazu. Es muss ja nicht immer ein großes Dinner sein – oftmals sind es die simplen Sachen, die uns glücklich machen.

Gut zu wissen: Hokkaidokürbis kannst du ganz einfach mit Schale zubereiten und essen, da sie beim Garen schön weich wird. Das spart Zeit in der Vorbereitung, denn du musst den Kürbis nicht extra schälen. Achte aber darauf, am besten ein unbehandeltes Produkt zu kaufen und den Kürbis vor der Verarbeitung gründlich zu waschen. Wir verraten dir außerdem alles, was du sonst noch so über Kürbisse wissen musst.

Wer Lust auf weitere Ideen mit Kürbis hat, wird sich über unseren Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch freuen. Bei uns Leckerschmeckern steht auch die herbstliche Börek-Pfanne mit Kürbis aus dem Ofen hoch im Kurs. Los geht’s jetzt aber erst einmal mit unserem gebackenen Kürbis mit Sahnesoße. Viel Vergnügen und lass es dir schmecken!

