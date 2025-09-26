Gebackener Kürbis vom Blech: beste Beilage für den Herbst

Jetzt bekommt man ihn wieder überall. Die Rede ist vom Kürbis. Aus dem orangenen Gemüse lässt sich allerhand Köstliches zubereiten. Wer aber Suppen, Flammkuchen und deftige Pfannen mit Kürbis schon zu Genüge ausprobiert hat, für den haben wir etwas Neues: gebackenen Kürbis vom Blech mit Mozzarella und Walnüssen. Diese Beilage schmeckt so gut, dass wir aufpassen müssen, sie nicht wegzunaschen, bevor sie auf dem Tisch steht.

Von diesem gebackenen Kürbis vom Blech kannst du nicht genug bekommen

Hast du Kürbis schon mal im Ofen gebacken? Wenn nicht, dann ist dies die Aufforderung, es dringend nachzuholen. Ein Hokkaido wird so besonders zart und schmeckt mit leichten Röstaromen gleich doppelt so gut. Kombiniert mit weichem Mozzarella und knackigen Walnüssen wird daraus eine Beilage, die diesen Herbst das Zeug dazu hat, süchtig zu machen.

Für den gebackenen Kürbis vom Blech benötigst du einen Hokkaido-Kürbis. Der schmeckt besonders nussig und muss außerdem nicht geschält werden. Die Schale gibt unserer Beilage zudem eine extra Textur. Wasche den Kürbis gründlich, halbiere ihn, entferne die Kerne und schneide ihn dann in Spalten. Die verteilst du auf einem Backblech, dass du vorher mit Backpapier ausgelegt hast.

Beträufle den Kürbis nun mit Olivenöl und würze ihn mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver sowie etwas Honig. Dann geht es für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen. In der Zwischenzeit hackst du die Walnüsse und röstest sie in einer Pfanne leicht braun an. Den Mozzarella schneidest du in Würfel.

Hole das Blech mit dem Kürbis nach 20 Minuten aus dem Ofen, verteile den Mozzarella und die Nüsse darüber und schiebe es noch einmal für weitere zehn Minuten ins Rohr, damit der Mozzarella schmelzen kann. Serviere den gebackenen Kürbis anschließend als Beilage zu einem deftigen Braten. Er schmeckt auch als Zugabe zu einem Salat oder als vegetarisches Hauptgericht.

